Sende hiç utanma yok mu Uğur Dündar! Seçime saatler kala bakın ne yaptı

Hayatını yalana, iftiraya ve kötülüğe adayan Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar, yine kendine yakışanı yaptı.

AK Parti'nin, yalana, iftiraya ve kötülüğe adanmış bir seçim kampanyası yürüttüğünü ileri süren Dündar, "Hadi be oradan" dedirten yazısında özetle şunları kaydetti:

"(…) Dünyanın tüm demokratik ülkelerindeki seçim kampanyalarında genellikle vaatler yarışır.

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AKP iktidarından önce güzel ülkemizde de kampanyalar böyle olurdu.

Ancak bu dönemde söylemler giderek değişti, dil sertleşti, toplum kutuplaştırıldı, şantaj kasetleri servis edildi ve çok kötü, çok acı olaylar yaşandı.

Ancak bu seçimlerdeki kadar yalan ve iftiraya dayalı, kötülüğün egemenliğinde bir kampanyaya, hiçbir seçim öncesinde başvurulmadı.

İnanıyorum ki gelecek kuşaklar, yalana, iftiraya ve kötülüğe adanmış bu seçim kampanyasını hatırlamak dahi istemeyecekler.

Çünkü kötülük kazanabilir ama asla üstün gelemez!.."