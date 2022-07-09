Sencar Sağdıç kimdir? Sencar Sağdıç yaşı kaçtı hangi filmlerde oynadı?

İzmir Kısa Film Festivalinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla acı haber duyuruldu. Paylaşımda," Kısa filmin sorgusuz en büyük destekçilerinden sevgili dostumuz Sencar Sağdıç’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşamaktayız. Kamera önü kadar yapım konusunda da birçok genç yönetmene yardım eden, film çekme konusunda yüreklendiren Sencar abimizi oynadığı filmlerle hatırlayacağız." ifadelerine yer verildi. Sağdıç'ın ölüm nedeni hakkında ise bir açıklamada bulunulmadı.

Sencar Sağdıç kimdir?

1954 yılında Balıkesir'in Edremit ilçesinde dünyaya gelen 68 yaşındaki Sencar Sağdıç, Babam ve Oğlum', 'Düşler ve Yokoluşlar', 'Kosmos', 'Vay Başıma Gelenler', 'Hadi İnşallah', 'Kardeşim Benim' gibi farklı birçok filmde yer almıştı.