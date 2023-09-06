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Dünya Senato onay verdi: Jefferson, Fed Başkan Yardımcısı oldu! Fed yönetiminde önemli görev adımı
Dünya

Senato onay verdi: Jefferson, Fed Başkan Yardımcısı oldu! Fed yönetiminde önemli görev adımı

Yeniakit Publisher
2023-09-06 22:13:00 - 2023-09-06 22:15:05
Senato onay verdi: Jefferson, Fed Başkan Yardımcısı oldu! Fed yönetiminde önemli görev adımı

ABD Başkanı Joe Biden tarafından seçilen Jefferson'ın adaylığı, 10'a karşı 88 oyla onaylandı. Böylece, Jefferson Fed'in başkan yardımcılığı görevine gelen ikinci siyahi oldu. ABD Senatosu Fed Başkan Yardımcılığı için Jefferson adımı

ABD Senatosu, Fed Başkan Yardımcısı Adayı Philip Jefferson'a onay verdi. Böylelikle Jefferson, Fed'in ikinci siyahi başkan yardımcısı oldu

ABD Senatosu, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcılığına aday gösterilen Philip Jefferson'a onay verdi.

ABD Başkanı Joe Biden tarafından seçilen Jefferson'ın adaylığı, 10'a karşı 88 oyla onaylandı.

Böylece, Jefferson Fed'in başkan yardımcılığı görevine gelen ikinci siyahi oldu.

Biden, mayıs ayında Philip Jefferson'ı Fed Başkan Yardımcılığına aday göstermişti.
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