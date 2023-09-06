Senato onay verdi: Jefferson, Fed Başkan Yardımcısı oldu! Fed yönetiminde önemli görev adımı
ABD Başkanı Joe Biden tarafından seçilen Jefferson'ın adaylığı, 10'a karşı 88 oyla onaylandı. Böylece, Jefferson Fed'in başkan yardımcılığı görevine gelen ikinci siyahi oldu. ABD Senatosu Fed Başkan Yardımcılığı için Jefferson adımı
ABD Senatosu, Fed Başkan Yardımcısı Adayı Philip Jefferson'a onay verdi. Böylelikle Jefferson, Fed'in ikinci siyahi başkan yardımcısı oldu
ABD Senatosu, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcılığına aday gösterilen Philip Jefferson'a onay verdi.
ABD Başkanı Joe Biden tarafından seçilen Jefferson'ın adaylığı, 10'a karşı 88 oyla onaylandı.
Böylece, Jefferson Fed'in başkan yardımcılığı görevine gelen ikinci siyahi oldu.
Biden, mayıs ayında Philip Jefferson'ı Fed Başkan Yardımcılığına aday göstermişti.
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