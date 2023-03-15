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Medya Sen şaka mısın be adam! Altılı masanın Uysal'ı çok fena saçmaladı
Medya

Sen şaka mısın be adam! Altılı masanın Uysal'ı çok fena saçmaladı

'6'lı Masa'ya faydasının dokunmayacağı düşünülen Demokrat Parti'nin Millet İttifakı'nda yer almasının sırrı bir türlü çözülemezken partinin lideri Gültekin Uysal'ın "Cumhur İttifakı'nın tek bir hedefi var; Erdoğan'ın iktidarını devam ettirmek" diyerek komik duruma düştüğünü belirten Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, "Millet İttifakı hep liyakattan bahsediyor ama en büyük liyakatsizlik Uysal'ın 6'lı Masa'da olması" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-03-15 13:16:00 -
Sen şaka mısın be adam! Altılı masanın Uysal'ı çok fena saçmaladı

'6'lı Masa'ya faydasının dokunmayacağı düşünülen Demokrat Parti'nin Millet İttifakı'nda yer almasının sırrı bir türlü çözülemezken partinin lideri Gültekin Uysal'ın "Cumhur İttifakı'nın tek bir hedefi var; Erdoğan'ın iktidarını devam ettirmek" diyerek komik duruma düştüğünü belirten Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, "Millet İttifakı hep liyakattan bahsediyor ama en büyük liyakatsizlik Uysal'ın 6'lı Masa'da olması" dedi. 

Tezel, şunları kaydetti:

"6'lı Masa'nın ortaklarından Demokrat Parti, kamuoyu anketlerinde 0,1'i zor geçiyor.

Ancak partinin lideri Gültekin Uysal'a seçimlerde CHP listesinden liste başı milletvekilliği, Cumhurbaşkanı yardımcılığı, partisine ise Turizm Bakanlığı ve 4 milletvekili teklif edilmesi büyük tartışma yaratmıştı.
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CHP'li seçmenler bile "0,1'lik bir partiye bu kadar destek olmaya gerek var mıydı?" diye soruyorlar.

'6'lı Masa'ya faydasının dokunmayacağı düşünülen Demokrat Parti'nin Millet İttifakı'nda yer almasının sırrı bir türlü çözülemezken partinin lideri Gültekin Uysal'dan çarpıcı bir tespit geldi.

Uysal tweet'inde Cumhur İttifakı'nı hedef alarak "Cumhur İttifakı'nın tek bir hedefi var; Erdoğan'ın iktidarını devam ettirmek" diye yazdı, iyi mi?

Bu kimsenin akıl etmediği, ezber bozucu, müthiş(!) analizden sonra Uysal sosyal medyada gündem oldu ve ti'ye alındı.

"Millet İttifakı hep liyakattan bahsediyor ama en büyük liyakatsizlik Uysal'ın 6'lı Masa'da olması" gibi eleştiriler yöneltildi.

Ve Uysal o tweet'i silmek zorunda kaldı.

Böylece Uysal'ın bugüne kadar neden fazla konuşmadığını da öğrenmiş olduk!"

 

 

 

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