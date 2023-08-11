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Siyaset Sen önce bir başörtünü çıkart öyle konuşalım! CHP'nin vitrine çıkarttığı kadına bak...
Siyaset

Sen önce bir başörtünü çıkart öyle konuşalım! CHP'nin vitrine çıkarttığı kadına bak...

Yeniakit Publisher
2023-08-11 20:07:00 - 2023-08-11 20:15:52

CHP'li Nilüfer Belediyesi, düzenleyecekleri festivalde kamp ve alkolün yasaklanmasından sonra festivali tepki olarak iptal etti. Dertlerinin sanat ve etkinlik değil alkol ve taşkınlık olduğunu ispatlayan CHP'liler bugün vitrine başörtülü genç bir kadını çıkartarak, ona alkolü savundurdu.

CHP'li Bursa Nilüfer Belediyesi tarafından 1-2-3 Eylül tarihlerinde Balat Ormanı'nda gerçekleştirilmesi planlanan Nilüfer Müzik Festivali iptal edildi.

Nilüfer Belediyesi’nin 2015 yılından bu yana düzenlediği festivale bu yıl da valilik tarafından izin verildi ancak geçmiş yıllarda yaşanan olumsuzluklar sebebiyle festivalde kamp ve alkole müsaade edilmedi.

Amacı sözde sanat olan CHP'li Turgay Erdem ise, festivalde alkol ve kampa izin verilmemesine tepki göstererek etkinliği iptal ettiklerini açıkladı.

"Nilüfer Kaymakamlığı kanalıyla bize ulaşan bir engelleme girişimiyle karşı karşıya kaldık." diyen CHP'li başkan, "Festivalimize kamp ve alkol yasağı geldi. “Şimdi size sormak istiyorum. Ne değişti? 2015 yılından bu yana hiçbir sorun çıkmadan bu organizasyonu yaptık. Şimdi ne değişti de izin verilmiyor?" ifadelerini kullandı.

CHP'li Erdem festivali iptal ettiklerini sözlerine ekledi.
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CHP dün yaşanan gelişmeden sonra bugün de vitrine başörtülü bir kadın çıkarttı.

Kendisini CHP Nilüfer Gençlik Kolları Başkanı olarak tanıtan kadın alkolün ve taşkınlığın savunmasını yaptı.

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Yorumlar

bilal beşler

fetöcüdür. malum amaçları için her melaneti işlerler
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