Sen neymiş be Ekrem! Melis Çatak'a koskoca gemiyi tahsis ettirdi
'Her şey güzel olacak' yalanıyla kandırdığı İstanbullulara hayatı zindan eden CHP'li Ekrem İmamoğlu ile ilgili ortaya atılan yeni iddia gündeme bomba gibi düştü. İddiaya göre; Ekrem İmamoğlu, oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ile gayrimeşru ilişki yaşayan Melis Çatak'a İBB'ye alınan şehir hatları vapurunu tahsis etti.
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Yapması gereken hizmetler yerine skandallarıyla gündeme gelen CHP'li Ekrem İmamoğlu ile ilgili ortaya atılan yeni iddia gündeme bomba gibi düştü.
Ekrem İmamoğlu’nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ile gayrimeşru ilişki yaşayan Melis Çatak'ın 2009’da Münevver Karabulut’u katleden Cem Garipoğlu’nun kız kardeşi Sakine Garipoğlu'nun arkadaşı olduğu ortaya çıkmıştı.
Şehir hatları vapurunu tahsis etti
2009’da Münevver Karabulut’u katleden Cem Garipoğlu’nun kız kardeşi Sakine Garipoğlu'nun arkadaşı olan Melis Çatak'ın Ekrem İmamoğlu’nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ile gayrimeşru ilişki yaşadığı aktarıldı.
İddiaya göre; İmamoğlu, Çatak'a İBB'ye alınan şehir hatları vapurunu tahsis etti.
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Melis Çatak'ın İstanbullulara hizmet etmesi gereken koskoca şehir hatları vapurunu babasının malı gibi kullanmasına sosyal medya kullanıcıları sert sözlerle tepki gösterdi.