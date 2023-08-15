Sen neymiş be Ekrem! Melis Çatak'a koskoca gemiyi tahsis ettirdi

'Her şey güzel olacak' yalanıyla kandırdığı İstanbullulara hayatı zindan eden CHP'li Ekrem İmamoğlu ile ilgili ortaya atılan yeni iddia gündeme bomba gibi düştü. İddiaya göre; Ekrem İmamoğlu, oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ile gayrimeşru ilişki yaşayan Melis Çatak'a İBB'ye alınan şehir hatları vapurunu tahsis etti.