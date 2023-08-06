Sen ne yaptın Mourinho! Sürpriz transfer gelişmesi, kararı gündemde

Galatasaray'ın tecrübeli yıldızı Mertens son oynanan Zalgiris maçında attığı golle takımına turu getirmeyi başarırken, dikkatleri de üzerine çekti. Özellikle İtalyan basınında yıldız isim için transfer iddiaları yazılıp çizilirken, çok konuşulacak bir haber kaleme alındı. İşte detaylar...

Galatasaray'ın Napoli'den geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Mertens son oynanan Zalgiris maçında attığı şık golle dikkatleri üzerine çekerken, İtalya'dan tecrübeli yıldız için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

İtalya'nın önde gelen haber kaynaklarından Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Galatasaray'ın yıldızı Dries Mertens, Roma'ya önerildi. İtalyan ekibinin henüz net bir girişimi olmazken Mourinho'nun deneyimli oyuncuyu kadrosunda isteyebileceği belirtildi.

Öte yandan İtalyan kaynaklar, Roma'nın oyuncu ile ilgili kısa süre önce bilgi aldığını yazdı. Galatasaray ile toplam 35 maça çıkan Mertens, 8 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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