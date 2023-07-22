Sen ne yaptın Elif Çakır! Çılgına çevirecek gelişme

Ahmet Davutoğlu’nun basın bülteni gibi yayın yapan Karar gazetesinde kalem oynatan Elif Çakır, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında ikinci tur cumhurbaşkanı seçimleri öncesinde yapılan protokole ilişkin olarak, "Öyle ya da böyle, Kılıçdaroğlu Millet İttifakı’nı oluşturan ortaklarına bilgi vermeden bir mutabakat imzalamış, etik bir sorun olduğunu düşünmemiş! Sorun bu" yorumunu yaptı.

Meselenin Kılıçdaroğlu'nun Özdağ'a bakanlık sözü vermesi ve anlaşma yapması olmadığını belirten Çakır, "Bu anlaşmayı ortaklarıyla paylaşmadan yapması ve devamında paylaşmamaya devam etmesidir" düşüncesini dile getirdi.

Çakır şunları kaydetti:

“Yani kendi sözleriyle ifade edecek olursak, CHP lideri Kılıçdaroğlu Altılı Masa’daki diğer liderlerle paylaşmadan Ümit Özdağ ile bir mutabakat yapmış.

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İçeriğinin ne olduğunun çok önemi yok, velev ki İçişleri Bakanlığı değil de bir kurşun kalem verilme sözü olsun. Bu sözü, CHP kontenjanından söz vermiş olsaydı da önce ortaklarıyla paylaşması beklenirdi.

Öyle ya da böyle, Kılıçdaroğlu Millet İttifakı’nı oluşturan ortaklarına bilgi vermeden bir mutabakat imzalamış, etik bir sorun olduğunu düşünmemiş! Sorun bu.

(…) Bu olay görüyorum ki güvenleri sarstı, birlikte yürümeyi hayli zorlaştırdı.

Bundan sonra ne olur? Kestirmek mümkün değil, yaşayıp göreceğiz.”