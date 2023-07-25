Sen ne yaptın böyle ihtiyar! Bir tepki de Ali Sirmen’den geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Ömrümün sonuna kadar genel başkanlık yapmak istemiyorum. Partinin ilkelerine bağlı, geçmişi temiz biri çıksa hemen bırakırım" ifadelerine bir tepki de Cumhuriyet gazetesi yazarı Ali Sirmen’den geldi. Sirmen, “Hiç olmadı Kemal Bey” başlıklı yazısında özetle şunları kaydetti:

“Toplumun içinde bulunduğu çıkmaz derinleştikçe siyasetçilere yönelik eleştirilerimiz artıyor. Siyaset kolay iş değil. İnsanda sinir falan bırakmıyor. Bazen bir siyasetçiden hiç beklemediğiniz öyle tuhaf davranışlar görüyorsunuz ki hikmetini bir türlü anlayamıyorsunuz. O gibi durumlarda fazla üstelemeyin, adamın sinirleri bozulmuştur, artık salim düşünme yetisini kaybetmiştir.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu sıralarda tam bu ruh hali içinde, sinirlenmiş, kendinden beklenmeyecek şeyler yapmakta görüntüsü veriyor.

Bilindiği gibi, Kılıçdaroğlu yitirilmesinde kendisinin de sorumluluk payı olan seçimden sonra çekilmesini önerenlere karşı durdu ve parti gemisini güvenli bir limana götürünceye kadar genel başkanlığı bırakmayacağını açıkladı. Ekrem İmamoğlu liderliğindeki karşı cephe ise artık her şeyin değişmesi zamanı geldiğini söyleyerek Kılıçdaroğlu’nu bir an önce istifa konusunda sıkıştırmaktadır.

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Tam değişimcilerin Zoom toplantılarının tartışılmakta olduğu bir sırada Kemal Bey, İpek Özbey ile söyleşisinde sonuna kadar CHP Genel Başkanlığı’nda kalmaya niyeti olmadığını, şöyle geçmişi temiz birini bulsa çekileceğini söylemiş bulunuyor.

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Bu açıklamayı okuyunca elimde olmadan yüksek sesle itiraz ettim:

-Olmadı Kemal Bey! Hem de hiç olmadı!

Olmadı çünkü bu sözlerden çıkan anlam şudur: Kemal Bey de artık bıkmıştır, çekilmeyi istemektedir ama yerine talip, şöyle geçmişi temiz birini bulamamaktadır.

(…) -Kemal Bey koca partide bir tek geçmişi temiz adam bulamıyor musunuz?

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Bu durumda, Kemal Bey’in İpek Özbey’e neden o açıklamayı yaptığına bir anlam vermek güç oluyor, tıpkı Ümit Özdağ’a cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda kendi adaylığını desteklemesi karşılığında, biri içişleri olmak üzere iki bakanlık ve MİT Müşteşarlığı’nı vermeyi vaat ettiğini Öztrak’a söylememiş olması gibi... Yanlış anlaşılmasın, Kemal Bey’in böyle bir pazarlık yetkisi vardı, gereken yetkiyi almıştı. Ama bu hususu parti sözcüsüne anlatmamış olması güvenilir adam imajına zarar verdi.

Kemal Bey’in özellikleri de göz önünde bulundurulunca bütün bunlara bir anlam vermek güç oluyor. Olsa olsa “Kemal Bey’in sinirleri dayanmadı, keşke bir iki gün bir kenara çekilip sakince dinlense de böylesine amacını aşan sözler söyleyip işler yapmasa” diyeceği geliyor insanın.”