  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Sen ne yaptın böyle Ali Sirmen! İkisini de tokatladı! Herkes şaşkın
Medya

Sen ne yaptın böyle Ali Sirmen! İkisini de tokatladı! Herkes şaşkın

Yeniakit Publisher
2023-07-21 15:39:00 -
Sen ne yaptın böyle Ali Sirmen! İkisini de tokatladı! Herkes şaşkın

CHP’deki gizli Zoom toplantısının ardından yaşanan gelişmelere Cumhuriyet gazetesi yazarı Ali Sirmen de değindi.

CHP’deki gizli Zoom toplantısının ardından yaşanan gelişmelere Cumhuriyet gazetesi yazarı Ali Sirmen de değindi. Yazısında ilginç bir şekilde hem Kemal Kılıçdaroğlu’nu hem de Ekrem İmamoğlu’nu eleştiren Sirmen, özetle şunları kaydetti:

“Söz konusu toplantıya katılan isimlere bakıldığında görünen bir diğer husus da CHP’de “Kılıçdaroğlu artık gitsin!” diyenler cephesinin hayli kalabalık olduğu ve taraflar arasında İmamoğlu’nun daha güçlü göründüğüdür.

Toplantıya katılan isimlere bakılınca bunların çoğunun Kılıçdaroğlu’nun geçmiş politikalarının ortakları olduğu görülmekte ve bu husus da değişim istemlerinin içtenliği konusunda kuşkular oluşturmaktadır. Zaten Ekrem İmamoğlu da şimdiye dek değişim söyleminin altını dolduracak herhangi bir açıklamada bulunmuş değildir.

Değişimi istediklerini söyleyenler, isim değişikliğinin ötesinde neleri kastettiklerini artık açık seçik ortaya koymalıdırlar.”
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23