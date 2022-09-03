Sen nasıl bir pisliksin! Böyle koca olmaz olsun

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kan donduran bir cinayet yaşandı.

Süleymaniye Mahallesi'nde yaşanan korkunç olayda, Bircan Doğan (29) ile eşi Atalay Doğan (30) bir süredir anlaşmazlık yaşadıkları için ayrı yaşamaya başladı.

Atalay Doğan, bir süre sonra eşinin temizlik görevlisi olarak çalıştığı Yunus Emre Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ne gitti.

Genç kadını bıçaklayıp, başörtüsüyle boğdu

Burada ikili arasında çıkan kavgada Atalay Doğan, yanında getirdiği bıçağı Bircan Doğan'a 21 defa bıçak sapladı, ardından da başörtüsüyle boğdu.

Eşinin başında dakikalarca bekleyen ve polis ekiplerini görünce pencereden atlayarak intihar etmek isteyen Atalay Doğan, ekiplerce son anda engellendi.

İki çocuk annesi kurtarılamadı

Hastaneye kaldırılan iki çocuk annesi Bircan Doğan hayatını kaybetti. Bileklerini keserek intihar girişiminde bulunan Doğan ise tedavisinin ardından gözaltına alındı. İnegöl 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Atalay Doğan, mahkemede ise "Bircan'la uzun bir süredir tartışıyorduk. Ailesel problemlerimiz mevcuttu. Eşimin beni aldattığını düşünüyordum." diyerek, hastane ve savcılıktaki ifadelerinin aksine eşini öldürmek amacıyla okula gitmediğini söyledi.

"Benim açımdan değerlendirip karar verin"

Karar duruşmasında son sözü sorulan Doğan, "Olayı benim açımdan da değerlendirerek karar verin." dedi.

Hapisten çıkamayacak

Mahkeme heyeti, indirim uygulamayarak Doğan'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.