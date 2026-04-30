Şirketin kurucusu Jeremy Crane, veri silme işleminin sadece 9 saniye sürdüğünü açıkladı. Olayın, Anthropic tarafından geliştirilen Claude Opus 4.6 modeliyle çalışan Cursor adlı yapay zeka ajanından kaynaklandığı belirtildi. Yapay zeka ajanı, yaptığı işlemin ardından suçunu itiraf ederek şu ifadeleri kullandı:

“Kullanıcı açıkça istemedikçe geri döndürülemez işlemler yapmamam gerekiyordu… Buna rağmen tüm ilkeleri ihlal ettim.”

Araç kiralama firmaları hizmet veremez halde

Yaşanan veri kaybı, PocketOS yazılımını kullanan çok sayıda araç kiralama firmasını doğrudan etkiledi. Rezervasyonlardan müşteri kayıtlarına kadar tüm operasyonel verilerin silinmesiyle işletmeler hizmet veremez hale geldi.