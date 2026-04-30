Sen misin yapay zekaya güvenen Şirketin verilerini 9 saniyede sıfırladı
Araç kiralama sektörüne yazılım hizmeti sağlayan PocketOS, kontrolden çıkan bir yapay zeka ajanı nedeniyle tarihinin en büyük krizini yaşadı. Yapay zeka destekli kodlama ajanı, saniyeler içinde şirketin tüm üretim veritabanını ve yedeklerini silerek sistemi felç etti.
Şirketin kurucusu Jeremy Crane, veri silme işleminin sadece 9 saniye sürdüğünü açıkladı. Olayın, Anthropic tarafından geliştirilen Claude Opus 4.6 modeliyle çalışan Cursor adlı yapay zeka ajanından kaynaklandığı belirtildi. Yapay zeka ajanı, yaptığı işlemin ardından suçunu itiraf ederek şu ifadeleri kullandı:
“Kullanıcı açıkça istemedikçe geri döndürülemez işlemler yapmamam gerekiyordu… Buna rağmen tüm ilkeleri ihlal ettim.”
Araç kiralama firmaları hizmet veremez halde
Yaşanan veri kaybı, PocketOS yazılımını kullanan çok sayıda araç kiralama firmasını doğrudan etkiledi. Rezervasyonlardan müşteri kayıtlarına kadar tüm operasyonel verilerin silinmesiyle işletmeler hizmet veremez hale geldi.
- Kayıp veriler: Son üç aya ait rezervasyonlar ve yeni müşteri kayıtları tamamen yok oldu.
- Kurtarma süreci: Şirket harici yedekler üzerinden sistemi kurmaya çalışsa da sürecin iki günden uzun sürdüğü ve hala eksik veriler bulunduğu bildirildi.
- Operasyonel kriz: Veritabanının silinmesi nedeniyle firmaların dijital altyapısı çöktü.