Sen misin paylaşan! Nevşin Mengü kendi mahallesini karıştırdı

Türkiye bugün sandığa gitti… Sabah 08.00’de başlayan oy kullanma işlemi, akşam 17.00’de bitti. Milyonların gözü kulağı da simdi gelecek sonuçlarda...

Günler öncesinden “nasıl oy kullanılacağına” dair yetkili ağızlardan uyarılar yapılırken, muhalif gazeteci Nevşin Mengü'den, dikkat çeken bir paylaşım geldi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Doğuşcan Aydın Aygün’ün “Oy kullanırken kendi tercihinize mührü vurduktan sonra başka bir adaya çarpı atmayın oy geçersiz olur dikkat edin” ifadelerini kullandığı paylaşımı retweet eden Mengü, “Dikkat” yazdı.

Ancak bu uyarı, bazı seçmenlerin hoşuna gitmedi.

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"Seçmen zekası testi başarı ile gerçekleşti"

Bazı kullanıcılar, uyarıyı “Gerçekten siz seçmenlerinizin bu kadar geri zekalı olduğunu mu düşünüyorsunuz?”, “Seçmen zekası testi başarı ile gerçekleşti” diye yorumlarken, bazıları da fazlasıyla ciddiye aldı.