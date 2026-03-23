Gündem Sen misin Netanyahu’yu tutuklatan? Hayatını zehir ettiler
Gündem

Sen misin Netanyahu'yu tutuklatan? Hayatını zehir ettiler

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sen misin Netanyahu'yu tutuklatan? Hayatını zehir ettiler

UCM’de Netanyahu hakkında tutuklama kararı veren heyete başkanlık eden Fransız yargıç Nicolas Gouyou, ABD yaptırımları nedeniyle kredi kartlarının bloke edildiğini ve günlük işlemlerini dahi gerçekleştiremediğini söyledi.

UCM bünyesinde Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkaran heyete başkanlık eden Fransız yargıç Nicolas Gouyou, ABD tarafından yaptırım listesine alınmasının ardından günlük hayatının ciddi şekilde etkilendiğini söyledi.

Gouyou, Fransa’daki ödeme sistemlerinin büyük ölçüde Amerikan altyapısına bağlı olması nedeniyle banka kartlarını kullanamadığını, internet üzerinden alışveriş yapamadığını ve Amazon, Airbnb, Booking.com gibi platformlara erişiminin fiilen kesildiğini ifade etti.

Yaşadığı durumu, “30 yıl geriye, dijital öncesi dünyaya dönmek gibi” sözleriyle tanımladı.

YAPTIRIMIN NEDENİ: NETANYAHU KARARI

UCM, 21 Kasım 2024’te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında, Gazze’de işlendiği iddia edilen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar kapsamında tutuklama kararı çıkarmıştı.

Gouyou, bu kararı veren heyetin başkanı olarak sürecin merkezindeki isimlerden biri.

MACRON’DAN ABD’YE 7 MEKTUP

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yaptırımların kaldırılması için ABD makamlarına yedi ayrı mektup gönderdiği, ancak Washington’dan henüz olumlu bir yanıt alınamadığı bildirildi.

Gouyou ise ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci başkanlık dönemi boyunca yaptırım listesinde kalmayı beklediğini dile getirdi.

DEMOKRASİ İÇİN TEHLİKELİ'

Fransız yargıç, yaşananların yalnızca kişisel bir sorun olmadığını, daha geniş sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

“Savcılar dava açmaktan, avukatlar savunma yapmaktan, yargıçlar karar vermekten korkarsa demokrasi kalmaz” diyen Gouyou, yargı mensuplarının baskı altında kalmasının hukuk sistemini zayıflatacağı uyarısında bulundu.

SAVAŞIN BİLANÇOSU VE HUKUKİ SÜREÇ

UCM’nin kararları, Ekim 2023’ten itibaren Gazze’de işlendiği iddia edilen suçlara dayanıyor.

Saldırılarda 71 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, sivil altyapının ise yaklaşık yüzde 90’ının tahrip olduğu belirtiliyor. Birleşmiş Milletler, yeniden inşa maliyetinin yaklaşık 70 milyar dolar olacağını tahmin ediyor.

Ekim 2025’te ilan edilen ateşkese rağmen saldırıların tamamen sona ermediği ve can kayıplarının sürdüğü de aktarılıyor.

DİPLOMATİK GERİLİM SÜRÜYOR

Fransa tarafı konuyu diplomatik kanallardan takip etmeye devam ederken, Elysee kaynakları Washington’ın tutumundan duyulan rahatsızlığı dile getirdi.

Yaşanan gelişmeler, yalnızca İsrail-Filistin çatışmasının değil, aynı zamanda uluslararası hukuk, yargı bağımsızlığı ve büyük güçler arasındaki gerilimin de yeni bir boyut kazandığına işaret ediyor.

Netanyahu İsrail'e ayrı dünyaya ayrı konuştu!
Netanyahu'nun zor gecesi: Her cephede sarsılıyoruz!
ABD’den Batı Yaka rahatsızlığı: Netanyahu’dan acil kriz toplantısı
Buna milli insani ciddi tepki ve destes vermeli SAPIK ZAKIMLER KARSISINDA YALNIZ OLMADIGINI GOSTERMELIYIZ

.......haydi TESHIR VE DESTEK kampanyasi baslatmaya

KURT

SAYIN YARGIC,BU YAMYAM HADUT,FRAVUN KATILE KARSI DURUŞUN TAKDIRE ŞAYAN,ANCAK BU SOMURU HUKUKSUZ HAKSIZ,KURAL TANIMAZ DUZEN ILE FRANSA DA COK CAN YAKMADIMI?COKLUK COCUK KADIN,YERINDEN ETMEDIMI?IRAN SIMDI KI SAVAŞTA HAKLI,AMMA O DA IRAK,SURIYE,ÜRDÜNDE COK KATLİAM YAPMADI MI? ZULUM YAPARKEN KIMSE DUR,YANLIŞ DEMİYOR,ALKIS TUTUYOR,ZULUM EDEN ZULME UGRAYANCI,MADUR OLUYOR.BOYLE OLMAMALI,ZALIM KARSININDA,MAZLUMUN YANINDA DIM DIK DURMALI,BUNUN DA DINI,IMANI IRKI OLMAMALI,
