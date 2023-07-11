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Dünya Sen misin Kur'an'a saldıran... Taliban'dan bomba İsveç kararı!
Dünya

Sen misin Kur'an'a saldıran... Taliban'dan bomba İsveç kararı!

Yeniakit Publisher
2023-07-11 11:28:00 -
Sen misin Kur'an'a saldıran... Taliban'dan bomba İsveç kararı!

Taliban hükümeti, Kur’an-ı Kerim yakma gösterisi yapılan ve buna karşı önlem almayan İsveç'in Afganistan'daki tüm faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan çirkin saldırıya en somut adım, Afganistan'daki Taliban yönetiminden geldi.

Taliban geçici hükümetinin sözcüsü Zabihullah Mücahid, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kur’an-ı Kerim yakılmasına izin verdiği için Müslümanlardan özür dileyene kadar İsveç’in Afganistan’daki tüm faaliyetlerinin durdurulduğunu bildirdi.

Kur’an-ı Kerim yakılmasını küstahça bir olay olarak nitelendiren Mücahid, tüm İslam ülkelerinin İsveç ile olan ilişkisini gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.

Taliban'ın 15 Ağustos 2021'de Afganistan'ı ele geçirmesinin ardından İsveç dahil birçok yabancı ülke, Kabil'deki temsilciliklerini kapatmıştı ancak İsveç'in bazı yardım kuruluşları ülkedeki faaliyetlerine devam etmişti.

Öte yandan İsveç'in başkenti Stockholm'de 28 Haziran'da Irak asıllı Salwan Momika, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.
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