Sen Halil Konakcı'yı bırak da hastanenin doktorlarına bak Hüseyin Baş!

Halil Konakcı Hoca'nın Hatay konusundaki çarpıtılan sözleri üzerinden hakkında başlatılan linç kampanyasına ortaklık eden Hüseyin Baş, çirkin ifadeler kullandı.

Baş, hakaret diline başvurduğu açıklamasında, "Etrafta hoca diye gezinen şarlatanlar, gün gelecek hesap verecek." tehdidini savurdu.

Sen hastanenin doktorlarına bak Hüseyin Baş!

Haydar Baş'ın oğlu Hüseyin Baş'ın Halil Konakcı Hoca'ya yönelik çirkin sözlerinden sonra, sahibi oldukları Meltem Hastanesi'nde görevli doktor İbrahim Karahan'ın geçtiğimiz hafta öldürülmesi olayı gündeme geldi.

Ehl-i sünnet hocalara dil uzatan Hüseyin Baş'ın çalışanı Dr. İbrahim Karahan, fuhuş yaptığı hayat kadınının satıcısı erkek arkadaşı tarafından öldürülmüştü.

Basında "özel bir hastanede çalışan Genel Cerrah İbrahim Karahan yaşadığı tartışmada silahla öldürüldü" şeklinde yer alan haberin detayları gizlense de, cinayete kurban giden doktorun Hüseyin Baş'ın ortağı olduğu Meltem Hastanesi'nde çalıştığı öğrenildi.

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Hayat kadınıyla para tartışması sonu oldu!

İbrahim Karahan cinayetine ilişkin ifade veren hayat kadını, cinayetin detaylarını anlatırken, Karahan ile fuhuş yaptığını itiraf etti.

Dılnoza Bayramova ifadesinde, otelde birlikte olmak için Karahan ile bin 500 liraya anlaştıklarını ancak Karahan'ın bin 400 lira ödediği için aralarında tartışma yaşandığını ve Karahan'ın parayı aldıktan sonra kendisi darbedip kovduğunu, bu durumu erkek arkadaşı satıcı Ali Asker Kıtay'a mesaj atarak anlattığını söyledi. Kıtay'ın ise ifadesinde, görevlilere 'yukarıda kadını dövüyorlar, gelin birlikte bakalım' diyerek görevlilerle odaya çıktığını ve kapıyı açan Karahan'ın bacağına ateş etmek istediğini, yanlışlıkla karnından vurduğunu söylediği öğrenildi.