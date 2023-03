“Sen canlı yayına gelmezsen ben CHP’ye geleceğim” Kılıçdaroğlu’na karşı rakip aday çıktı

Kendisini, ‘Bağımsızlık ve İstiklal benim karakterimdir’ diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten esinlenen, birkaç alanda faaliyeti olan bir iş insanı” olarak tanımlayan Yakup Türkal, “Biz vatandaşlarımıza, aralarındaki ekonomik uçurumların arttığı değil her geçen saat azaldığı ekonomik bir sistem oluşturduk. 90’ıncı günde ‘Vatandaş Kart’ ile devletimizin her vatandaşının yanında olduğunu hissettiği bir sistem oluşturduk öncelikle oradan başlayacağız. Bireysel hak ve özgürlüklerin oluştuğu, gençlerin hiç umutsuz kalmadığı, ülkesinde özgürce yaşamla, mücadele eden, ülkesine hizmet etmek isteyenlerin dolup taştığı, evlerine giden insanların gülerek gittiği bir ülke hayal ediyoruz” diye konuştu.

Türkiye’yi her alanda ileriye doğru götürecek planları olduğunu belirten Türkal, “Öncelikle biz bir başkan yardımcılığı, bakanlık hevesinde olup köşe kapmaca oynamayacağız. Milletimizin sorunları var. Bu sorunlara gerçekten çözüm ürettim ve vatandaşlarımızın yanında olacağım. Bizim diğer adaylardan farkımız bağımsız olmamız. Hiçbir ittifak kurum ya da kuruluşa karşı sorumluluğumuz yok. Biz milletimize karşı sorumluyuz ve milletimize hizmet etmek için geliyoruz. Ekonomide, tarımda, sanayide, çok iddialıyız, bunları nasıl çözeceğimizi biliyoruz. Enflasyonu, faizi, dövizi nasıl kontrol altında tutacağımızı biliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Muhalefetin sunduğu çözümlerin yetersiz olduğunu söyleyen Türkal, “Alternatif siyasi muhalefet milletin önüne lansman kitabı diye ekonomiden habersiz bir kitap koydu. Getirsinler biz bunları milletin önünde tartışalım. Ben iddia ediyorum ekonomide çok daha iddialıyız” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oluşan ittifakları değerlendiren ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na bir davette bulunan Türkal, “İttifaklarda birkaç sorun görüyorum. Şimdi, altılı bir ittifak var ve bürokratlarımızın üzerinde. Her valimiz altı tane il başkanıyla, her kaymakamımız altı tane ilçe başkanıyla, bunların yönetimleri ve delegeleriyle muhatap olmak zorunda kalacak. İttifaklar aslında bürokrasinin işlemesine bence engel oluşturuyor. Sonuçta bir lider çıkmalı, ‘ülkeyi ben yönetirim’ demeli ve onun arkasından inanan insanlar yürümeli. Memleketi yönetecek iradenin uyum içerisinde olamaması milletimize çok büyük zarar vermektedir. Şimdi Akşener dedi ki ‘sıtmaya mı razı olalım ölüme mi?’ İki tane ilave başkan yardımcısı olarak İmamoğlu ve Yavaş gelince sıtmanın aşısı mı bulundu? Bu millete ne değer kattılar da her şey güllük gülistanlık oldu. Millete çözüm önerileri sunmuyorlar. Ben ekonomik sorunları çözdüm. Kılıçdaroğlu Babacan’ı da alın gelin. Ben istediğiniz kanala istediğiniz yere istediğiniz zaman geleceğim. Siz TÜİK, bakanlıklara gittiniz ve bir şeyleri savunmaya çalıştınız. Şimdi ben rakibiniz olarak istediğiniz kanala istediğiniz yere ben geleceğim. Ama siz bundan kaçarsanız ben CHP’nin kapısına geleceğim ve sizle tartışmak istediğimi kamuoyu ile paylaşacağım” dedi.

