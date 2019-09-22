Sen Anlat Karadeniz'in senaristinden şiddet eleştirilerine küstah cevap: Bana küfretmeyin, psikoloğa gidin

Yayınlandığı her bölümle şiddeti özendiren ve normalleşetiren Sen Anlat Karadeniz, eleştirilerin odağı haline geldi. Son günlerde kadına şiddeti özendirmekle eleştirilen dizinin senaristi Erkan Birgören, vatandaşların haklı eleştirilerine küstah ve alaycı bir dille cevap verdi.

Şiddete çanak tutan Gazete Duvar'ın maskesi düştü

Şiddeti özendiren senarist'in ilginç bir şekilde kadına şiddetle ilgili duyar kasan sözde solak medya organı Gazete Duvar'a konuşması ilginç karşılandı. Senarist, dizideki "Kötü karaktere özenen psikologa gitsin" şeklinde bir cevap geldi.

Maskesi düşen Gazete Duvar, şiddetin özendirilmesini savunan senariste çanak tutarak kendini açığa verdi.

Eleştirilere küstah bir cevap verdi

Duvar'a konuşan senarist Erkan Birgören, dizisinde tepki çeken şiddet sahneleri ile ilgili, "Sen Anlat Karadeniz'i seyrettiniz mi bilmiyorum. Orada Tahir diye bir karakterim var. Rol model, düzgün bir adam diye gösterdiğim. Bir de Vedat diye bir karakterim vardı. Sonra öldürdüm. O da lanet olası, iğrenç bir herif. Benim şiddet anlayışıma göre Tahir'in sevdiği kadına "Kapa çeneni" demesi şiddettir. Vedat'ın zincirleyerek kadını dövmesi şiddet değildir. Çünkü bu davranış onun fıtratına uygun. Bakın, Tahir gibi sevin, Tahir gibi kadına yaklaşın diyorsam ve bunları söylerken kısacık bir anda Tahir'e "Kapa çeneni Nefes!" dedirtiyorsam bu şu demek olur: "Hee demek ki ara sıra kapa çeneni diyebilirim." Öbür taraftan Vedat zaten adi, ş… teki. Onun doğru düzgün davranmasının imkan ve ihtimali yok. Zincirleyerek döver, kurşun da sıkar, her şeyi yapar. Önemli olan şu: Siz seyirci olarak Tahir'le mi özdeşleşmek istiyorsunuz? Vedat'la mı? Vedat'a özeniyorsanız bana küfretmeyin, ne olur. Psikoloğa gidin" diyerek gelen eleştirilere cevap verdi.

"Şiddetin pornografik durumu vardır"

"Şiddet sahnelerinin alıcısı var mı?" sorusuna cevap veren Birgören, "Şu an bir trafik kazası olur veya iki insan birbirine ana avrat küfür ederse dışarı çıkar bakarsınız. Çünkü şiddetin pornografik, tetikleyici durumu vardır." iddiasında bulundu.

Şiddetin seyremenin keyifli olduğunu da savunan senarist, "Hayvani bir içgüdü mü diyeyim, kodlarımıza işlemiş bir arıza mıdır bilmiyorum ama “şiddeti seyretmek” keyifli bir şeydir, şiddete biz maruz kalmadığımız sürece. İki insanın kavga etmesini seyrederiz. İstediğimiz kadar entelektüel seviyemizin bize satın aldığı hasletlere sahip olalım. “Hayır, böyle bir şey olmaz. Bu doğru değil” desek bile…"

Dizinin senaristi 'evrim'i savundu: Bizler şu an cep telefonu kullanan Cro-Magnon’larız

Ateistlerin Yaratılış gerçeğini yok saymak için uydurduğu Evrim Teorisi'nin saçmalıklarından da örnek veren senarist Birgören, "Aslında bizler şu an cep telefonu kullanan Cro-Magnon’larız. Aslında ilkelliğimiz hiç bir zaman değişmedi. Sadece biraz modernize olduk. Şiddet her zaman seyirliktir. “Sen Anlat Karadeniz” bunun çok iyi bir örneği." sözlerini sarf etti.

İzleyici istiyormuş!

İzleyicinin şiddet sahneleri izlemek istediğini öne süren evrimci senarist, "İzlemek istiyor çünkü. “Ben bunu lanetliyorum, ben böyle şeyleri televizyonlarda görmek istemiyorum.” İyi de kardeşim 7 reyting veren de sensin, bir bölüm sonra 14’e fırlatan da sensin." dedi.