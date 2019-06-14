yeniakit.com.tr Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Türkiye’nin Rusya ile anlaşarak S-400 Hava Savunma Sistemi satın almaya karar vermesi ve ardından yaşanan gelişmeler de masaya yatırıldı. Türkiye’nin ekmeğini yiyerek ABD sözcülüğü yapan bazı –emekli- generallerin ve Cumhuriyet gibi yayın organlarının skandal tutumunun da konuşulduğu programda, günlerdir S-400 Hava Savunma Sistemi’nden vazgeçilmesi gerektiği algısı oluşturmaya çalışan ve her fırsatta ABD’yi haklı çıkarmak için çaba sarf eden Cumhuriyet paçavrasına tepki gösterildi.

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, söz konusu rezil haberlere imza atan Hüseyin Hayatsever’e de seslenerek, “Sen Amerika'dan kaç para aldın da bu haberi yaptın!” diye sordu.

İşte programın ilgili bölümü: