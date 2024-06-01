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Medya Sen ağa ben ağa bu ineği kim sağa! "Uyutulmasın" diyerek kenara çekilmek var mı İmamoğlu?
Medya

Sen ağa ben ağa bu ineği kim sağa! "Uyutulmasın" diyerek kenara çekilmek var mı İmamoğlu?

Yeniakit Publisher
2024-06-01 15:05:00 -
Sen ağa ben ağa bu ineği kim sağa! "Uyutulmasın" diyerek kenara çekilmek var mı İmamoğlu?

Melih Altınok, başıboş köpek tartışmalarını gündeme getirdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu çözüm üretmemekle eleştirdi. Yerel yöneticilerin sorumluluğunu vurgulayan Altınok, Sabah gazetesindeki yazısının "Sen ağa ben ağa bu ineği kim sağa" başlıklı bölümünde şunları kaydetti:

Melih Altınok, başıboş köpek tartışmalarını gündeme getirdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu çözüm üretmemekle eleştirdi. Yerel yöneticilerin sorumluluğunu vurgulayan Altınok, Sabah gazetesindeki yazısının "Sen ağa ben ağa bu ineği kim sağa" başlıklı bölümünde şunları kaydetti:

"Gazeteciler, sanatçılar, siyasetçiler günlerdir başıboş köpek tartışması yapıyor. Çözüm önerilerine kafa yoruyor.

İşin doğrudan sorumlusu olan yerel yöneticilerse tribünlerden olan biteni izliyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu mesela.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABB Başkanı Mansur Yavaş, çıkıp cesurca fikrini söyledi. "Uyutulmasın" diyerek kenara çekilmek var mı başkan?

Onu ben de söylüyorum.

Çözüm önerinizi duymak istiyoruz?

Barınak yapmaya başladınız mı mesela?"

 

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Yorumlar

ne diyorsunuz

başlıyacam sizin uyutmanıza psikopatmısınız nesiniz birde toplmda dindar imajınız var
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