Semt pazarını kana buladılar: Ölü ve yaralılar var!
Adana'da semt pazarında dayılarından alacaklarını tahsil edemeyen yiğenler kalabalığa rastgele ateş açtı. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişide yaralandı.
Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesi’nde bulunan kapalı semt pazarında meydana geldi. İddiaya göre, semt pazarında pazarcılık yapan dayılarından alacaklarını alamayan yeğenler İstanbul’dan Adana’ya geldi. İsimleri öğrenilemeyen yeğenler ile dayıları arasında çıkan kavgada önce bir kişi pazarın yanındaki parkta tabancayla vuruldu. Çevredekiler yaralı şahsa yardım ederken saldırganlar yeniden olay yerine gelip kalabalığa rastgele tabancayla ateş açtı.