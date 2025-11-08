  • İSTANBUL
Yerel Semt pazarını kana buladılar: Ölü ve yaralılar var!
Yerel

Semt pazarını kana buladılar: Ölü ve yaralılar var!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Adana'da semt pazarında dayılarından alacaklarını tahsil edemeyen yiğenler kalabalığa rastgele ateş açtı. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişide yaralandı.

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesi’nde bulunan kapalı semt pazarında meydana geldi. İddiaya göre, semt pazarında pazarcılık yapan dayılarından alacaklarını alamayan yeğenler İstanbul’dan Adana’ya geldi. İsimleri öğrenilemeyen yeğenler ile dayıları arasında çıkan kavgada önce bir kişi pazarın yanındaki parkta tabancayla vuruldu. Çevredekiler yaralı şahsa yardım ederken saldırganlar yeniden olay yerine gelip kalabalığa rastgele tabancayla ateş açtı.

Edirne'de cinayet gibi kaza: Önce çarptı sonra üzerinden geçti!
Edirne'de cinayet gibi kaza: Önce çarptı sonra üzerinden geçti!

Yerel

Edirne'de cinayet gibi kaza: Önce çarptı sonra üzerinden geçti!

Sivas'ta köylüler arasında çıkan tartışma cinayetle bitti!
Sivas'ta köylüler arasında çıkan tartışma cinayetle bitti!

Yerel

Sivas'ta köylüler arasında çıkan tartışma cinayetle bitti!

Akıllara zarar cinayet! 75 bıçak darbesinin sebebine bakın
Akıllara zarar cinayet! 75 bıçak darbesinin sebebine bakın

Yerel

Akıllara zarar cinayet! 75 bıçak darbesinin sebebine bakın

Helal olsun... O şehirde sokak köpeklerinin tamamı toplandı
Yerel

Helal olsun... O şehirde sokak köpeklerinin tamamı toplandı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, sah..
İsrail'e giden askeri sevkiyata baskın! Hepsine el konuldu
Dünya

İsrail'e giden askeri sevkiyata baskın! Hepsine el konuldu

İsviçre'den İsrail’e gönderilen bir askeri sevkiyat, Belçika’nın Liege Havalimanı’nda baskın düzenlenerek durduruldu. Hükümet "malzemenin bl..
Türkiye Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkardı! Son dakika...
Gündem

Türkiye Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkardı! Son dakika...

Türkiye İsrail Başbakanı Netanyahu ve bazı İsrailli bakanlar hakkında yakalama kararı çıkardı. 37 kişi hakkında "Soykırım" suçundan tutuklam..
