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Şemsi Denizer’in anısına futbol turnuvası düzenlendi

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) merhum Başkanı Şemsi Denizer’in kız kardeşi Zeynep Şennur Sarıbaş, ağabeyinin anısına futbol turnuvası düzenleyen Hacı Kara’ya teşekkür etmek adına Denizer ve Kara’nın resimleri kara kalemle tabloya dönüştürerek hediye etti.

14 Eylül 2019 Cumartesi 14:45
Şemsi Denizer’in anısına futbol turnuvası düzenlendi

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) merhum Başkanı Şemsi Denizer’in kız kardeşi Zeynep Şennur Sarıbaş, ağabeyinin anısına futbol turnuvası düzenleyen Hacı Kara’ya teşekkür etmek adına Denizer ve Kara’nın resimleri kara kalemle tabloya dönüştürerek hediye etti.


Eski futbolcu Hacı Kara tarafından geçtiğimiz aylarda merhum Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Başkanı Şemsi Denizer anısına Fener sentetik sahada, ’’Şemsi Denizer’’futbol turnuvası yapıldı.Turnuvanın ardındanressam olan Şemsi Denizer’in kız kardeş Zeynep Şennur Sarıbaş, turnuva organizatörü Hacı Kara ve ağabeyi Şemsi Denizer’i kara kalemle çizerek tabloya dönüştürdü. Sarıbaş, Kara ve Denizer’in yer alığı tabloyu, turnuva organizatörü Hacı Kara’ya hediye etti.


Hacı Kara; ’’Şemsi Denizer bizim için çok değerli bir başkandı’’


Turnuva organizatörü Hacı Kara, tablo için Zeynep Şennur Sarıbaş’a teşekkür ederek, ’’Gerçekten çok duygulandım. Tablo için Zeynep hanıma çok teşekkür ederim. Şemsi Denizer başkanımız bizim için çok değerliydi. Bizler onun anısına bu turnuvayı düzenliyoruz. Onu bu şekilde anabiliyorsak ne mutlu bize. İnşallah ömrümüz yettiğince de bu turnuvayı sürdüreceğiz. Turnuva boyunca bizlere destek veren herkese çok teşekkür ederiz’’diye konuştu.



Şemsi Denizer’in kız kardeşi Zeynup Şennur Sarıbaş, ağabeyini futbol turnuvasında anıldığı için çok mutlu olduğunu söyleyerek, ’’Hacı kardeşimiz ağabeyim için her yıl futbol turnuvası düzenliyor. Kendisine yaptığı bu anlamlı davranış için teşekkür ediyorum. Benim yaptığım onun yaptığının yanında hiç birşey ama bende ona bu hediyeyi vermek istedim. Ben ayrıca ressamım. Kara kalemle böyle bir şey ortaya çıkardım. İnşallah kendisi de beğenmiştir. Zonguldak’ta da elimden geldiğince sergiler yapıyorum’’diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 14:45
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