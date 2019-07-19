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Şemsi Denizer futbol turnuvası sona erdi

Eski futbolcu Hacı Kara tarafından Genel Maden İşçileri Sendika Başkanı(GMİS)merhum Şemsi Denizer anısına bu yıl 7’incisi düzenlenen Şemsi Denizer futbol turnuvası sona erdi.

19 Temmuz 2019 Cuma 13:53
Şemsi Denizer futbol turnuvası sona erdi

Eski futbolcu Hacı Kara tarafından Genel Maden İşçileri Sendika Başkanı(GMİS)merhum Şemsi Denizer anısına bu yıl 7’incisi düzenlenen Şemsi Denizer futbol turnuvası sona erdi.


Veteran arasında oynan final maçında Tekno Time ile Zonguldak Veteranlar Fener senetetik sahada karşı karşıya geldi.Heyecanlı ve nefes kesen maça sahne olan müsabaka 2-2 eşitlik sona erdi. Kurallar gereği penaltı atışlarına gidildi. Tekno Time, penaltilarda Zonguldak Veteranlari 5-3 yenerek şampiyon oldu.


Maçın ardından kupa töreni düzenlendi. Şampiyon Tekno Time şampiyonluk kupasini Genel Maden İşcileri Sendlikasi (GMİS) Teşkilatdirma Sekreteri Tayfun Demir ve merhum Şemsi Denizerin kız kardeşi Zeynep Şennur verdi. Şampiyon Tekno Time şampiyonluğu doyasiya eğlenerek kutladi.


Ardından turnuva organizatörü Hacı Kara, turnuvaya desteklerinden dolayı Genel Maden İşcileri Sendlikasi (GMİS) Teşkilatdirma Sekreteri Tayfun Demir ve merhum Şemsi Denizerin kız kardeşi Zeynep Şennur’e Şemsi Denizer turnuvasının formasını takdim etti.


Başkan Tayfun Demir; ’’Bu turnuvaya katılan herkes birinci’’


(GMİS) Teşkilatdirma Sekreteri Tayfun Demir , ’’Turnuvaya katkı sağlayan bütün takımlara teşekkür ederiz. Buranın birincisi yok. Bu turnuvaya katılan arkadaşların hepsi birinci. Hacı kardeşimize de bu turnuvayı 7 yıldır yaşattığı için teşekkür ederim’’dedi.


Turnuva organizatörü Hacı Kara; ’’Merhum başkanımızı yaşatmaya devam edeceğim’’


Turnuva organizatörü Hacı Kara, elinden geldiğince merhum başkann anısını yaşatmaya devam edeceğini söyleyerek, ’’Rahmetli başkanımız Şemsi Denizer anmak ve yaşatmak bu sene de nasip oldu. İnşallah Allah seneye de nasip eder. Şemsi Denizer başkanımız iyi bir başkandır iyi uyusun. Biz elimizden geldiğince onun anısını yaşatmaya devam edeceğiz. Turnuvayı bu sene veteranlar kategorisinde tamamladık. Bu turnuvaya destek veren Tayfun Demir başkanımıza ve Sendikaya teşekkür ediyoruz’’diye konuştu.


Merhum Denizer’in kız kardeşi Şennur; ’’Şahane bir vefa örneği’’


Merhum Şemsi Denizerin kız kardeşi Zeynep Şennur, şahane bir vefa örneği olduğunu belirterek, ’’Ben rahmetli ağabeyime vefasını gösteren Hacı kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Diğer vefalı arkadaşlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Kazanan takımı da kutluyorum. Şahane bir vefa örneği gösterdiler. Beni çok duygulandırdılar herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 13:53
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