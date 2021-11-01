Semra Dinçer kimdir? Semra Dinçer nereli?
Bir süredir kanserle mücadele eden Semra Dinçer hayatını kaybetti. Karaciğer kanseri tedavisi gördüğü öğreninilen Semra Dinçer 56 yaşındaydı. Peki Semra Dinçer kimdir? Semra Dinçer nereli?
Semra Dinçer, 1965 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Oyunculuk eğitimi almayan Semra Dinçer "alaylı" diye tabir edilen işin mutfağında yetişti. Birçok dizi ve sinema filminde roller alan Semra Dinçer, Kuzey Güney dizisinde Handan Tekinoğlu karakteriyle izleyicinin öne çkmıştı. Semra Dinçer Kavak Yelleri, İstanbullu Gelin gibi pek çok ünlü dizide de rol almıştı.
Semra Dinçer hangi dizilerde oynadı?
Köşe Dönücü
Barışta Savaşanlar
Suçlu Kim
Kaçıklık Diplomasi
ÖrümcekMerve
Kıvılcım
Yılan Hikayesi
Filler ve Çimen
Gökten Düşen Hazine
Kimyac
Martılar ve İstanbul
Profesyoneller
Zehirli Çiçek
İçimizden Biri
Benim İçin Ağlama
Tatlı Hayat1
Berivan
Kumsaldaki İzler
Kırık Ayna
Mihrali
Fırtına Hayatlar
Perçe
Döngel Kerhanesi
Yağmurdan Son
Geniş Zamanlar
Leylan
Derman
Kardelen
Kuzey Güney