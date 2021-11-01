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Biyografi Semra Dinçer kimdir? Semra Dinçer nereli?
Biyografi

Semra Dinçer kimdir? Semra Dinçer nereli?

Bir süredir kanserle mücadele eden Semra Dinçer hayatını kaybetti. Karaciğer kanseri tedavisi gördüğü öğreninilen Semra Dinçer 56 yaşındaydı. Peki Semra Dinçer kimdir? Semra Dinçer nereli?

Yeniakit Publisher
2021-11-01 15:08:00 - 2021-11-01 15:14:14
Semra Dinçer kimdir? Semra Dinçer nereli?

Semra Dinçer, 1965 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Oyunculuk eğitimi almayan Semra Dinçer "alaylı" diye tabir edilen işin mutfağında yetişti. Birçok dizi ve sinema filminde roller alan Semra Dinçer, Kuzey Güney dizisinde Handan Tekinoğlu karakteriyle izleyicinin öne çkmıştı. Semra Dinçer Kavak Yelleri, İstanbullu Gelin gibi pek çok ünlü dizide de rol almıştı.

 

Semra Dinçer hangi dizilerde oynadı?

Köşe Dönücü

Barışta Savaşanlar

Suçlu Kim

Kaçıklık Diplomasi

ÖrümcekMerve

Kıvılcım

Yılan Hikayesi

Filler ve Çimen

Gökten Düşen Hazine

Kimyac

Martılar ve İstanbul

Profesyoneller

Zehirli Çiçek

İçimizden Biri

Benim İçin Ağlama

Tatlı Hayat1

Berivan

Kumsaldaki İzler

Kırık Ayna

Mihrali

Fırtına Hayatlar

Perçe

Döngel Kerhanesi

Yağmurdan Son

Geniş Zamanlar

Leylan

Derman

Kardelen

Kuzey Güney

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