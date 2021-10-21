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Kadın - Aile Seminerler ile 150 bin kadına ulaşıldı
Kadın - Aile

Seminerler ile 150 bin kadına ulaşıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi" seminerleri ile 9 ayda yaklaşık 150 bin kadına ulaştıklarını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 14:20:00 -
Seminerler ile 150 bin kadına ulaşıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi" seminerleri ile 9 ayda yaklaşık 150 bin kadına ulaştıklarını bildirdi.

Yanık, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanlığı İcraat Programları ile Kadının Güçlendirilmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nda yer alan hedefler kapsamında başlatılan "Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi" seminerlerinin bu yıl da devam ettiğini belirtti.

"Ocak ayından bu yana 15 büyükşehirde yaklaşık 150 bin kişiye ulaştık." bilgisini veren Yanık, kadınların çalışma hayatına aktif katılımlarını sağlamak için başlattıkları seminerini önemsediklerini vurguladı.

Bakan Yanık, "Kadınların ekonomik kalkınmaya katılımları konusunda gerekli bilgi ve becerilerle donatılarak sosyoekonomik konumlarını güçlendirmelerini ve aile bütçesini iyi organize edebilmelerini sağlamayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Seminerlerde kadınların para yönetimi, gelir, harcama, birikim, borç, tasarruf, yatırım araçları, bireysel emeklilik sistemi gibi konularda farkındalıklarının artırılmasını hedeflediklerinin altını çizen Yanık, "Seminerlerde ekonomik açıdan güçlenmelerine yönelik destek ve teşviklere ilişkin bilgi de veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Yanık, seminerlerin, salgın tedbirleri kapsamında çevrim içi toplantılarla, sosyal medya ve kitle iletişim araçları kullanılarak gerçekleştirildiğini aktardı.

Seminerlerin, il müdürlüklerinde Finansal Okuryazarlık Eğitici Eğitimi alan meslek elemanları tarafından verildiğine işaret eden Yanık, şunları kaydetti:
"Bu kapsamda ocak ayından bu yana, seminerlerden 15 büyükşehirde yaklaşık 150 bin kişi yararlandı. Yıl sonuna kadar 5 ilde 25 bin kişiye daha ulaşmayı hedefliyoruz. Seminerlerin başladığı 2017 yılından bu yana toplam 81 ilde 617 bin 591 kişiye ulaşıldı. Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi seminerlerine Türkiye'nin 81 ilinde devam etmeyi planlıyoruz."

 

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