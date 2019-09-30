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Semih Yalçın’dan Nagehan Alçı’ya tepki: O kadar cıvıyor ki her kalıba uyuyor

MHP Genel Başkan yardımcısı Semih Yalçın, Habertürk yazarı Nagehan Alçı’nın, Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili 'katil devlet' ifadesini kullanmasına tepki gösterdi.

30 Eylül 2019 Pazartesi 10:45
Semih Yalçın’dan Nagehan Alçı’ya tepki: O kadar cıvıyor ki her kalıba uyuyor

Sezai Erhan   yeniakit.com.tr  HaberTürk Yazarı Nagehan Alçı'nın 1990'lı yıllardaki terörle mücadeleyi anlattığı esnada kullandığı 'katil devlet' ifadelerine tepki yağdı. Alçı'ya tepki gösterenlerden birisi de MHP Genel Başkan yardımcısı Semih Yalçın oldu.

Yalçın, “Nagehan Alçı’ya ne demeli? Bu ne idüğü belirsiz hanımı millî menfaatlere raptetmeye alçı değil, çimento bile yetmiyor. O kadar cıvıyor ki her kaba giriyor, her kalıba uyuyor” dedi.

Çapını ve boyunu aşan laflar ediyor

MHP’li Yalçın, “Nagehan Hanımcağız, PKK’lıların telef olmasına dayanamamış olacak ki devleti katil olarak tanımlıyor, Türkiye’nin varlık ve egemenlik refleksini yargılayarak çapını da boyunu da aşan laflar ediyor. Egemenlik haklarını korumak için Türkiye devletinin meşru istihbarat faaliyetleriyle sergilediği varlık refleksine “kıtal” penceresinden bakmak; Kandil sürüngenlerinin, İmralı canisinin lehine bölücülüğü meşrulaştırmak demektir” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 10:45
  1. Nagehan Alçı
  2. Semih Yalçın

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