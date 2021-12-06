Semih Saygıner kimdir? Semih Saygıner nereli, kaç yaşında?

Milli bilardocu Semih Saygıner, Mısır'da düzenlenen 3 Bant Dünya Kupası'nda şampiyon oldu. Peki Semih Saygıner kimdir, nereli, kaç yaşında?

Semih Saygıner kimdir?

Semih Saygıner, 12 Kasım 1964' te Adapazar ’nda dünyaya geldi. Bilardoya ilgisi lise döneminde başladı. İlk başarısını 1981’ de katıldığı İstanbul Bilardo Şampiyonası’ nda 1.’likle kazandı. 1988’de Türkiye’de gerçekleşen ve uluslararası arenada ünlü Bilardo sporcularının da katıldığı bir gösteri turnuvasında ıstakasını konuşturdu ve tüm bilardo camiasının ilgisini çekti.

1991 German Open Turnuvası’ndaki başarısı ve İstanbul Efes Pilsen Grand Prix’indeki derecesiyle adından söz ettirdi. Ardından 1992’de Almanya’da yapılan Berlin Dünya Şampiyonası’nda son oynadığı maçta, Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonu Raymond Ceulemans'ı 3-0 yenerek Dünya 8.si oldu. 1993’te Berlin’de Dünya 3.sü olarak Dünya Klasmanı'nda altıncılığa kadar yükseldi.

Semih Saygıner başarıları

Semih Saygıner, 1994 yılında Belçika’da düzenlenen Gent Dünya Şampiyonası’nda 1.ci olarak ilk Dünya Kupası'nı kazandı. Bu başarısıyla Dünya Klasmanı’nda 3.lüğe yükseldi ve iki dünya rekoru kırdı. Daha sonra yeniden kırılan bu rekorlar ise şöyle; 1994 - 45 sayı 11 vuruş - 4.090 ortalama (3 Set), 1994 - 50 sayı 14 vuruş - 3.571 ortalama (3 Set). Yine 1994 yılında bilardonun en önemli ligi olarak bilinen Hollanda Takımlar Ligi’ne transfer oldu. 1998’de Antalya-Kemer’de yapılan Dünya Bilardo Şampiyonası’nda (3 bant) finalde Hollanda’lı Cerwin Walentijn’i yenerek 1. oldu. 2003’de Almanya-Mönchengladbach’daki Dünya Bilardo Takım Şampiyonası’nda Tayfun Taşdemir’le birlikte finalde Yunan takımını yenerek Türkiye’ye şampiyonluk getirdi.

25 kez Türkiye Grand Prix şampiyonu olan Semih Saygıner, 3 bantta 14 kez Türkiye Şampiyonu oldu. Karambolde 10 kez Türkiye Şampiyonu olurken, Cadre 47/2’de ve tek bantta da birer kez Türkiye Şampiyonluğu başarısını yakaladı. Çeşitli mecralardan yılın sporcusu ödülüne defalarca layık görüldü. Üç yıl boyunca Portekiz Ligi’nde FC Porto Bilardo Takımı’nın kaptanlığını yaptı.

2009 yılında Dünya’nın en büyük ıstaka üreticisi İtalyan Longoni, tüm Dünya’da satılmak üzere Dünya’nın en pahalı seri üretim ıstakalarını Semih SAYGINER adına üretti. 9 yıl uluslararsı arenaya ara veren Saygıner 2014 Eylül ayında tekrar dönüş yaptı. 2015 yılında Türkiye 3 Bant Bilardo şampiyonu, 2016 yılında Dünya 3 Bant Bireysel Bilardo Şampiyonasında Dünya 3.sü oldu.

Semih Saygıner tiyardoları

Kayıp : Craft Tiyatro - 2012

Savaş İkinci Perde Çıkacak : İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2007

Kocasını Pişiren Kadın : Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu - 2006

Ermişler Ya da Günahkarlar : Oyun Atölyesi - 2002

Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim : Yeni Tiyatro

Parkta : Aksanat Prodüksiyon Tiyatrosu

Ödenmeyecek Ödemiyoruz : İzmir Sanat Tiyatrosu

Semih Saygıner filmleri

2019 Mucize 2: Aşk (Cemile)

2019 Söz Vermiştin (Zeliha)

2016 Kasap Havası (film) (Leyla)

2014 Mucize (film) (Cemile)

2006 Çinliler Geliyor (Ayşe)

2006 İlk Aşk (Kısmet)

2005 Döngel Karhanesi (Sabahat)

2004 Korkuyorum Anne (İpek, Yön: Reha Erdem)

Semih Saygıner dizileri

Kalp Yarası, (Azade Sancakzade) 2021

Adım Başı Kafe, (Başrol) 2021

Menajerimi Ara, (Kendisi, konuk oyuncu) 2021

İyi Günde Kötü Günde, (Aslıhan) 2020

Çukur, (Meliha Sancaklı), 2018-2019

Şahsiyet, (Nükhet), 2018, İnternet dizisi

Adı Efsane (Reyhan Yalınay) (2017)

İçerde (Leyla Işık) (2016)

Kış Güneşi (Leyla Demircan) (2016)

Kaçak Gelinler (Seniha Sultan) (2014)

Görüş Günü Kadınları (2013)

Hayat Devam Ediyor (Cennet Zeybek) (2011-2013)

Kolej Günlüğü (Yasemin) (2011)

Küçük Sırlar (Şebnem) (2010-2011)

Yeni Baştan (Elif) (2009)

Çemberin Dışında (Kamuran) (2008)

Acemi Cadı (Selda) (2006)

Avrupa Yakası (Fatoş) (2004-2009)

Şansa Bak (Neşe) (2004)

Biz Size Aşık Olduk (Güzin) (2002)

Ruhsar (Macide) Konuk oyuncu

Cinlerle Periler (Ümran) (2001)

Eyvah Kızım Büyüdü (Hanım) (2000)

İkinci Bahar (Murat'ın annesi) (1999)

Kaygısızlar (Cazibe) (1998)

Kara Melek (Nesrin) (1996)

Çılgın Bediş (Emel) (1996)

Sahte Dünyalar (Şenay) (1995)