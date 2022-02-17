Semih Şahin kimdir?
Semih Şahin kim? CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildiğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından pek çok kişi 'Semih Şahin kimdir?" sorusunun cevabını araştırıyor. Semih Şahin hangi partiden?
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildiğini duyurdu. Torun’un yaptığı yazılı açıklamada, "Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in; parti sorumluluğu, etik değerleri ve yerel yönetim ilkeleri ile bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle, Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Semih Şahin kimdir?
Semih Şahin, 1965 yılında Bilecik’te dünyaya geldi. İlkokulu İstasyon Hürriyet Okulu'nda, liseyi Eskişehir Maarif Koleji'nde, üniversite öğrenimini ise İstanbul Teknik Üniversitesi - İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı.
Daha sonra sırasıyla İstanbul ve İngiltere'de öğrenim hayatını tamamladıktan sonra, Balıkesir ve İstanbul’da yaşadı.
Semih Şahin'in iş deneyimleri; Balıkesir Üniversitesi İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi, Balıkesir Üniversitesi Yapı İşleri Müdürlüğü, Restorasyon ve Yapı Güçlendirme Müteahhitliği, Şişli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü,
Şişli Belediyesi Teknik Başkan Yardımcılığı şeklinde sıralanmaktadır.
Semih Şahin, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP'nin Bilecik Belediye Başkan adayı oldu.