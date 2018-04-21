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Semih Kaya'nın forma giydiği Sparta Prag rahat kazandı!

Çekya 1. Lig ekiplerinden Sparta Prag kendi seyircisi önünde Jablonec'i konuk etti. Ev sahibi S.Prag sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

21 Nisan 2018 Cumartesi 01:47
Semih Kaya'nın forma giydiği Sparta Prag rahat kazandı!

Çekya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Sparta Prag, Semih Kaya’nın ilk 11’de forma giydiği maçta Jablonec’i 2-0 yendi.

Generali Arena’da Jablonec’i konuk eden Sparta Prag, 33. dakikada Nicolae Stanciu, 61. dakikada ise Vaclav Kadlec’in golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istikrarlı bir performans sergileyemeyen Semih Kaya, karşılaşmada 90 dakika boyunca forma giydi.

Sezon başında Galatasaray’dan 2 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Sparta Prag’a transfer olan Semih, bu sezon sadece 5 lig maçında oynadı.

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 01:47
  1. Semih Kaya
  2. Sparta Prag
  3. Jablonec
  4. Çekya

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