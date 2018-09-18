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Semih Kaya'dan Ozan Kabak ve Terim açıklaması

Galatasaray'ın eski futbolcusu Semih, Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçı öncesi basına özel açıklamalarda bulundu.

18 Eylül 2018 Salı 17:04
Semih Kaya'dan Ozan Kabak ve Terim açıklaması

Galatasaray'ın eski futbolcusu ve şu an Çek Ligi ekiplerinden Sparta Prag forması giyen Semih Kaya, TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Semih, Galatasaray için heyecanlı olduğunu ve kendisini hala Galatasaray'ın bir parçası olarak gördüğünü ifade ederken, "Galatasaray maçının heyecanına girdim. Umarım iyi başlarız, iyi başlarız diyorum çünkü ben kendimi hala Galatasaray'ın bir parçası olarak görüyorum. Zaten biliyorsunuz, Fatih hoca gibi bir faktör var orda. Fatih hocanın olduğu her yerde Galatasaray, her şekilde başarıya yakın, başarıyı yakalayan taraf olacaktır diye düşünüyorum." dedi. 

"TERİM BABA GİBİ, OZAN ÇOK ŞANSLI"

Konuşmasının devamınde eski hocası Fatih Terim'e övgüler yağdıran başarılı savunmacı, genç mevkidaşı Ozan Kabak'ın çok şanslı olduğunu dile getirirken, "Ozan da, Yunus da, ikisini saymayacağım sadece. Recep var, Samet var, Ozan'n yanındaki partneridir, Atalay var. Bunlar bizim değerlerimiz. Şöyle bir şansları var, arkalarında her zaman onları destekleyecek Fatih hocaları var. Bu desteği ben, 2011 yılında, Galatasaray'da başladığımda, 2013 yılına kadar gördüm arkamda. Fatih hoca Milli takıma gittiğinde, Milli takım'da da gördüm. Gerçekten onlar çok şanslı, bir baba gibi onları her zaman sahiplenecek, her konuda arkalarında olacak biri var." dedi. 

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 17:04
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