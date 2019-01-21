Semih Kaya'dan ilk mesaj





İSTANBUL (AA) - Galatasaray'ın Çekya ekibi Sparta Prag'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Semih Kaya, sarı-kırmızılı forma için savaşacağını söyledi.

Twitter hesabından bir mesaj yayımlayan 27 yaşındaki futbolcu, "Yeniden yuvamda olmak benim için çok değerli. Galatasaray forması için mücadele etmenin ne demek olduğunu bilen biri olarak, hakkını vermek için savaşacağım." ifadelerini kullandı.



