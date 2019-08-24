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Semih Kaplanoğlu kimdir? Semih Kaplanoğlu Bağlılık Aslı filmi oskar adayı

Semih Kaplanoğlu Bağlılık Aslı filmi Oscar adayı oldu. ABD'de yapılacak 92 Akademi Ödülleri (Oscar) Yabancı Dilde Uluslararası Uzun Metraj Film Dalı'nda Türkiye aday adayını belirledi. Yönetmenliğini Semih Kaplanoğlu’nun yaptığı Bağlılık Aslı isimli film, Türkiye’nin Yabancı Dilde Oscar aday adayı olarak oldu. Semih Kaplanoğlu kimdir nereli ve kaç yaşında? Semih Kaplanoğlu filmleri. Semih Kaplanoğlu’nun yaptığı Bağlılık Aslı isimli filmin konusu nedir?

24 Ağustos 2019 Cumartesi 16:20
Semih Kaplanoğlu kimdir? Semih Kaplanoğlu Bağlılık Aslı filmi oskar adayı

Semih Kaplanoğlu Bağlılık Aslı filmi Oscar adayı oldu. ABD'de yapılacak 92 Akademi Ödülleri (Oscar) Yabancı Dilde Uluslararası Uzun Metraj Film Dalı'nda Türkiye aday adayını belirledi. Yönetmenliğini Semih Kaplanoğlu’nun yaptığı Bağlılık Aslı isimli film, Türkiye’nin Yabancı Dilde Oscar aday adayı olarak oldu. Semih Kaplanoğlu kimdir nereli ve kaç yaşında? Semih Kaplanoğlu filmleri.

Semih Kaplanoğlu kimdir?

Türk senarist, yönetmen Semih Kaplanoğlu, 4 Nisan 1963’te İzmir’de doğdu. 1984 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü'nden mezun olan Semih Kaplanoğlu kariyerine Güzel Sanatlar Saatchi&Saatchi ve Young&Rubicam reklam şirketlerinde reklam yazarı olarak başladı. Süha Arın’ın yönettiği ödüllü "Eski Evler- Eski Ustalar" ve Mimar Sinan belgesellerinde Kamera Asistanı olarak çalıştı. Semih Kaplanoğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği ilk ve son televizyon dizisi Inter Star ve Show TV televizyon kanalları için 52 bölümününün senaryosunu yazıp yönettiğiŞehnaz Tango adlı TV dizisidir. Semih Kaplanoğlu'nun ilk filmi Herkes Kendi Evinde, aldığı birçok ödülün yanı sıra yurtiçi ve yurtdışında birçok uluslararası festivale de katıldı. Kaplanoğlu'nun ikinci uzun metrajlı filmi Meleğin Düşüşü uluslararası eleştirmenler ve izleyiciler tarafından daha geniş bir ilgiyle karşılandı. Dünya Prömiyeri 55. Berlinale’de yapıldıktan sonra film, halen dünya çapında uluslararası festivallerde yolculuğuna devam etti.

Semih Kaplanoğlu, yönetmen olmanın yanı sıra, plastik sanatlar ve sinema üzerine yabancı dillere de çevrilmiş makaleler yazdı. Bu makaleler, Gergedan, Gösteri, Cumhuriyet ve Sanat Dünyamız gibi dergilerde 1987–2003 yılları arasında yayınlandı. Aynı zamanda 1990 yılında Erol Akyavaş’ın Sankt-Peterburg Hermitage Müzesi’nde yapılan "Iconoclasts" adlı sergisinin katalog yazılarını yazdı. 1996-2000 yılları arasında Radikal Gazetesi’nde"Karşılaşmalar" adlı köşeyi yazdı. Gazeteci, yazar Leyla İpekçi ile 1999 yılından beri evlidir. 66'ncısı düzenlenecek olan 2013 Cannes Film Festivali'ne Cinéfoundation ve kısa filmler dalında jüri olarak katılacaktır. Son film projesi "Buğday" üzerinde çalışmaktadır.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 16:20
  1. İzmir
  2. Semih Kaplanoğlu kimdir?
  3. Semih Kaplanoğlu Bağlılık Aslı filmi oskar adayı
  4. Semih Kaplanoğlu’nun yaptığı Bağlılık Aslı isimli filmin konusu nedir?

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