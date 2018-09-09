THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Semih futbolu bıraktı

Son olarak Eskişehirspor'da forma giyen milli futbolcu Semih, 35 yaşında aktif futbolculuk hayatını noktaladığını açıkladı.

09 Eylül 2018 Pazar 20:13
Semih futbolu bıraktı

Milli futbolcu Semih Şentürk, 35 yaşında aktif futbol hayatını noktaladığını açıkladı.

Profesyonel hayatına 1999 yılında Fenerbahçe'yle başlayıp son olarak Eskişehirspor forması giyen Semih Şentürk, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı açıklamada, kariyerini sonlandırdığını duyurdu.

Formasını giydiği Özçamdibispor, İzmirspor, Fenerbahçe, Antalyaspor, Medipol Başakşehir, Eskişehirspor ve A Milli Futbol Takımı'yla birlikte çalıştığı isimlere teşekkür eden Semih Şentürk, şunları kaydetti:

"19 yıldır hizmet ettiğim futbol camiasında önceliğim hep saha içindeki ve saha dışındaki kimliğimle örnek olabilmekti. Futbol yaşantımın büyük bir bölümünü geçirdiğim, çatısı altında büyüdüğüm, hayallerimi süsleyen, forması altında nice başarılara imza attığım, 'Genç Fenerli Semih' olarak anıldığım Fenerbahçe Kulübü ve büyük Fenerbahçe taraftarları, geçmişi anımsadığımda güzel anılarımın başrolü sizlersiniz. Evladınız olarak bağrınıza bastığınız, daima desteklediğiniz için ne kadar teşekkür etsem az. Aktif futbol yaşantımın sona erdiğini sizlerle paylaşır, kariyerini sürdüren meslektaşlarıma da sonsuz başarılar dilerim."

Semih Şentürk, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 5 şampiyonluk, ikişer kez de Türkiye Kupası ve Süper Kupa sevinci yaşadı.

Sonradan girdiği maçlarda attığı gollerle "Nöbetçi golcü" ve genç yaşta Fenerbahçe forması giydiği için "Genç Semih" olarak lakaplar takılan Semih Şentürk, A Milli Futbol Takımı'yla 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı final oynama başarısı gösterdi. Semih Şentürk, 2007-2008 sezonunda da Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de attığı 17 golle "Gol Kralı" unvanını aldı. 

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 20:13
  1. İzmir
  2. Eskişehir
  3. Antalya
  4. Fenerbahçe
  5. Futbol
  6. Semih Şentürk
  7. sosyal medya
  8. SÜPERLİG
  9. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suriyeli muhaliflerden Esed rejimine misilleme
    1. Suriyeli muhaliflerden Esed rejimine..
    2. Lucescu'dan ayrılık sinyalleri
    3. Arabistan'dan ABD ve Sudan ortaklı..
    4. ABD'den Suriye'ye fosfor bombalı..
    5. Türk Milli Güreş Takımı dünya 2.si oldu
    6. Yunanistan'a kaçmaya çalışıyorlardı!..
    7. Serinlemek için gölete giren gençten..
    8. Terör devleti İsrail yine bir..
    9. Semih futbolu bıraktı
    10. Isparta'da otomobil okul bahçesine..
    11. Türk Yıldızları'ndan muhteşem gösteri
    12. ABD'yi karıştıran makaleyle ilgili..
    13. İsrail askerleri bir Filistinliyi..
    14. Amerika'dan çok konuşulacak 'Trump'a..
    15. CHP'de kritik toplantı sona erdi!
    16. Nöbetçi golcü resmen açıkladı!
    17. Almanya'da kaza yapan baba ile kızı..
    18. Başkan Erdoğan Mabeyn'den ayrıldı
    19. Denizde kaybolan genci arama..
    20. Muharrem İnce'den kurultay sorusuna..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Bomba iddia: Üçüncü Havalimanı'nın adı belli oldu!
    Bomba iddia: Üçüncü Havalimanı'nın adı belli oldu!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Bayram ikramiyesi alan emeklilere zam kesinleşti!
    Bayram ikramiyesi alan emeklilere zam kesinleşti!
    Diplomasız dahi Gaziantepli Mennan Usta'nın müthiş hayat hikayesi
    Diplomasız dahi Gaziantepli Mennan Usta'nın müthiş hayat hikayesi

    Günün Karikatürü

    09 Eylül 2018
    'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi!
    'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi!
    Metiner, "Bu hazırlanmış bir senaryo..." dedi ve ekledi: ABD, müdahalede bulunacak
    Metiner, "Bu hazırlanmış bir senaryo..." dedi ve ekledi: ABD, müdahalede bulunacak