Semih Durmuş’tan dikkat çeken paylaşım!

YENİ AKİT ANKARA

Ülkemizin en büyük sorunlarından biri olan sağlıkta şiddet engellemez boyutlara ulaştı. Son olarak Konya Şehir Hastanesi’nde bir Kardiyoloji uzmanı hasta tarafından hastanenin içinde silahla öldürüldü.

Olaya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, “Konya Şehir Hastanesi’nde kan donduran bir olay yaşandı. Kardiyoloji uzmanı, bir hasta tarafından hastanenin içinde silahla öldürüldü. Artık olay şiddet olmaktan çıkmış vahşet boyutuna ulaşmıştır! Çok üzgünüz. Tüm sağlık camiasının başı sağolsun” dedi.