Selvi'den çarpıcı notlar... ABD ve Taliban'ın gizli anlaşması!

Taliban'ın çok basit ve kolay bir şekilde yönetimi ele geçirmesi ve ABD'nin geri çekilmesine dikkat çeken Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi, ABD ve Taliban arasındaki gizli anlaşmayı köşe yazısında aktardı.

Selvi'nin çok dikkat çeken o köşe yazısı:

ABD, Afganistan’dan çekilmeden önce Doha’da Taliban’la uzun süre devam eden müzakereler yürütmüştü. Sonra ABD’nin tüm dünyayı şaşkınlığa uğratan hızlı terk ediş süreci başladı. 20 yıl önce Taliban’ı bitirmek üzere Afganistan’a giren ABD’nin Afganistan’ı altın tepsi içinde Taliban’a teslim etmesi tam anlaşılamadı. Dikkatli gözlemciler, “ABD ile Taliban arasındaki anlaşmanın gizli maddesine” dikkat çekti. Ama bu noktanın üzerinde hak ettiği şekilde durulmadığını düşünüyorum.

ABD’nin gizli planları konusunda birkaç tarihi anekdot aktarmak istiyorum.

ABD yalanları

ABD, 11 Eylül’den sonra Kitle İmha Silahları bulunduğu gerekçesiyle Irak’ı işgal etti. ABD Dışişleri Bakanı Colin Powel, yıllar sonra Irak’ta kitle imha silahı bulunmadığını itiraf etmişti. Ama bir yalan üzerinden Irak’ı işgal ettiler. Saddam’ın Kuveyt’i işgali de yine bir ABD yalanı üzerine başlamıştı. ABD’nin Bağdat Büyükelçisi April Glaspie, Kuveyt’e saldırmadan önce görüştüğü Saddam’ı, “Araplar arası işlerde taraf olmayız” sözleriyle cesaretlendirmişti.

ABD’nin gizli planı

ABD’nin, Irak’ı işgali öncesine tekrar dönerek Barzani ile Saddam arasında geçen bir diyaloğu aktarmak istiyorum. Saddam Hüseyin tarihi düşmanlıkları olduğu Barzani ve Talabani’yi Bağdat’a davet ederek görüşmüştü. Görüşme sırasında Barzani, “Sizinle ilişkilerimiz hiç iyi olmadı. Zaman zaman savaştık. Ama netice itibariyle biz de Iraklıyız. Irak’ın işgal edilmesini istemeyiz. Amerikalılar bizimle planlarını paylaştılar. Irak’ı işgal edecekler. İşgalde kararlılar. İşgali önlemek için kitle imha silahlarının üretildiği tesisleri denetime açıp bunu engelleyebilirsiniz” diyor.

Saddam Hüseyin, “Benim gururum ne olacak?” diye karşılık veriyor. Gururun ne olduğunu gördük. ABD önce kullandı sonra idam etti. Ama bedeli Irak halkı ve biz ödüyoruz.

Putin o gün ne demişti

G-20 Zirvesi nedeniyle Antalya’ya gelen Rusya Devlet Başkanı Putin’le, Erdoğan’ın 15 Kasım 2015 tarihinde gerçekleştirdiği görüşmede ilginç bir an yaşanıyor. ABD ile birlikte yapılması planlanan Cerablus Operasyonu öncesinde harita üzerinde Putin’e bilgi veriliyor. Putin, “Amerikalılar orayı Kürtlere vermeyi planlıyor” diyor.

ABD’nin, Suriye’de PKK- YPG ile ayrı bir planı olduğu görüldü. Bu anekdotları ABD’nin Afganistan’ı Taliban’a neden teslim ettiğini, DEAŞ’ın Horasan kolunun nereden çıktığını anlamak isteyenler için paylaştım.

DEAŞ kimin aparatı

Afganistan’da kaosun iç savaşa evrilmesi için sahaya DEAŞ’ın Horasan kolu sürüldü. Peki bu DEAŞ kimin eseriydi? İsterseniz onun yanıtını da bir önceki ABD Başkanı Trump versin. Trump ne demişti? “Obama DEAŞ’ı kurdu. Yardımcılığını da ezik Hillary Clinton yaptı.”

Bu kanlı Puzzle’de eksik bir parça kaldı mı? Sır ABD’nin gizli anlaşmaları ve terör örgütleriyle ilgili planlarında yer alıyor.