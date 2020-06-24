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Gündem

Selvi'den bomba yazı: Bir sabah kalktığımızda Hulusi Akar’ın Libya’da olduğu haberini alabiliriz

Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında "Bir sabah kalktığımızda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Libya’da olduğu haberini alabiliriz. Çünkü Hulusi Akar’ın da Libya’yı ziyaret edeceği söyleniyor." diye yazdı.

Yeniakit Publisher
2020-06-24 12:21:00 - 2020-06-24 12:25:29
Selvi'den bomba yazı: Bir sabah kalktığımızda Hulusi Akar’ın Libya’da olduğu haberini alabiliriz

Geçtiğimiz günlerde Türk heyetininin Libya çıkarmasını ele alan Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Bir sabah kalktığımızda Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Libya’da olduğu haberini alabiliriz. Akar'ın Libya'yı ziyaret edeceği söyleniyor" görüşünü savundu.

Selvi, "Bu arada Libya’da çok kritik bir aşamaya gelindi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kısa bir süre önce Libya’daydı. Türk heyetinin ziyareti dünyaya önemli bir mesaj oldu. O ziyaret sırasında gözler Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı aradı. Hulusi Akar’ın heyette olduğu ancak NATO toplantısı nedeniyle gidemediği ortaya çıktı. Ama yeni bir bilgi daha. Bir sabah kalktığımızda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Libya’da olduğu haberini alabiliriz. Çünkü Hulusi Akar’ın da Libya’yı ziyaret edeceği söyleniyor." ifadesini kullandı.

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Yorumlar

Güney Doğulu

JOURNAL FILE sizin göreviniz Sayın Selvi ??? O gidecek, bu gidecek... O gitti, bu gitti... Bunları güncelleştirip raporlaştırmak kimler için??? Halkın buna merakı yok... Bu habercilik değil. Bırakın yetkilileri sakinlik ve huzur içinde görevlerini yapsınlar....
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