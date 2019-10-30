Selvi bombayı patlattı! İşte ezber bozan anket

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Barış Pınarı Harekatı'na değindiği bugünkü yazısında "Bir kılıç darbesiyle birçok düğüm çözüldü. Ancak burası Ortadoğu, bu coğrafyada bir düğüm çözülmeden yeni bir düğüm atılır" ifadesini kullandı.

Abdülkadir Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:

"HDP'lilerin yüzde 30'u harekatı destekledi"

"Barış Pınarı Harekatıyla Türkiye’nin hamlesi, İskender’in kılıcı gibi oldu” ifadelerini kullanan Abdulkadir Selvi şunları aktardı: Barış Pınarı Harekatı'na AK Parti, MHP ve İYİ Parti seçmeninin yüzde 90'ından fazlası destek verdi. CHP’lilerin yüzde 68’i, HDP’lilerin dahi yüzde 30’u harekâtı destekliyor' deniliyor.

"Siyasi sonuçlarının da masaya yatırılması isteniyor"

Barış Pınarı harekâtının sadece askeri boyutu değerlendirilmiyor. Siyasi sonuçlarının da masaya yatırılması isteniyor. Ama yapılmıyor. Sanıyorum o tartışma 6 Aralık tarihli MKYK’da yapılacak.

"Bağdadi konuşulması pek sevilmiyor"

Ankara’da Bağdadi konusunun konuşulması pek sevilmiyor ama bu ulaştığım bilgileri paylaşmama engel değil. ABD’nin, Bağdadi’ye yönelik operasyonda DEAŞ’ın para kaynaklarına da ulaştığı ifade ediliyor. ABD, DEAŞ’ın parasının izini sürmeye başlamış. Bir ucunun Meksika’da çıktığı söyleniyor.