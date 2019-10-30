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Gündem

Selvi bombayı patlattı! İşte ezber bozan anket

Abdulkadir Selvi, AK Parti MKYK'sında sunulan ankette "CHP’lilerin yüzde 68’i, HDP’lilerin dahi yüzde 30’u harekâtı destekliyor" bilgisinin yer aldığını yazdı.

2019-10-30 11:25:00 - 2019-10-30 11:48:52
Selvi bombayı patlattı! İşte ezber bozan anket

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Barış Pınarı Harekatı'na değindiği bugünkü yazısında "Bir kılıç darbesiyle birçok düğüm çözüldü. Ancak burası Ortadoğu, bu coğrafyada bir düğüm çözülmeden yeni bir düğüm atılır" ifadesini kullandı.

Abdülkadir Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:

"HDP'lilerin yüzde 30'u harekatı destekledi"

"Barış Pınarı Harekatıyla Türkiye’nin hamlesi, İskender’in kılıcı gibi oldu” ifadelerini kullanan Abdulkadir Selvi şunları aktardı: Barış Pınarı Harekatı'na AK Parti, MHP ve İYİ Parti seçmeninin yüzde 90'ından fazlası destek verdi. CHP’lilerin yüzde 68’i, HDP’lilerin dahi yüzde 30’u harekâtı destekliyor' deniliyor.

"Siyasi sonuçlarının da masaya yatırılması isteniyor"

Barış Pınarı harekâtının sadece askeri boyutu değerlendirilmiyor. Siyasi sonuçlarının da masaya yatırılması isteniyor. Ama yapılmıyor. Sanıyorum o tartışma 6 Aralık tarihli MKYK’da yapılacak.

"Bağdadi konuşulması pek sevilmiyor"

Ankara’da Bağdadi konusunun konuşulması pek sevilmiyor ama bu ulaştığım bilgileri paylaşmama engel değil. ABD’nin, Bağdadi’ye yönelik operasyonda DEAŞ’ın para kaynaklarına da ulaştığı ifade ediliyor. ABD, DEAŞ’ın parasının izini sürmeye başlamış. Bir ucunun Meksika’da çıktığı söyleniyor.

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Yorumlar

abdullah

demekki CHP nin %32 si, HDP nin %70 i kuvai milli ruhundan uzak, istiklal ve onurlu Turkiye degil, ABD/NATO vesayetcisi ve manda ruhlu!
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Reis Hürdolaş

Demek neymiş ihanet ve millet düşmanları hangi partilerde kümelenmiş chp ve onun aşkı hdp. Ben chplilerdeki hainlarin hdplilerden farksız olduğunu her ikisinin de homo- demokrasi uygulamasında yaralanarak hayat bulduklarını ve bu tip demokrasi rafa kalkmadığı müddetçe bu hainlerin daha da tehlike arz edeceklerini iddia ediyorum.
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