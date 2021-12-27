Selvi: Ekrem İmamoğlu'ndan Mansur Yavaş’a karşı operasyon!

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı da hedef almaya başladığını yazdı.

Selvi, yazısında "Ekrem İmamoğlu da yavaş yavaş gücünü göstermeye başladı. İmamoğlu başından beri anketlerdeki gücüne güveniyordu. Şimdi bunu parti kadrolarına yansıtmaya başladı. Kayseri’deki belediye başkanları toplantısında güç gösterisi yaptı. Kendisine yakın belediye başkanları söz alarak yaptığı yardımlardan dolayı İmamoğlu’na teşekkür ettiler. Ama iş orada bitmedi" dedi.

Selvi, "Ekrem İmamoğlu, Kayseri’de hem Kılıçdaroğlu’na karşı hem de ilginç bir şekilde kendisine rakip olarak gördüğü Mansur Yavaş’a karşı operasyon çekmeye kalkıştı. Artık İmamoğlu sadece Kılıçdaroğlu ile mücadele etmeyecek, belli ki Mansur Yavaş’ı da hedef alacak. İmamoğlu’nun bu hamlesi üzerine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, SODEMSEN Yönetim Kurulu üyesi belediye başkanlarıyla birlikte Yavaş’a destek ziyaretinde bulundu" ifadelerini kullandı.

Selvi, ayrıca şu iddiada bulundu:

"CHP Genel Merkezi’nde İmamoğlu hakkında, 'Biz parlamenter sisteme dönüşü savunuyoruz. Ama İmamoğlu seçildiği takdirde 5 yıl süreyle Başkanlık Sistemi’nde devam eder' deniyor. Çünkü kendisinin çevresine, 'Millet beni yetkilerimi devretmem için seçmiyor. Son güne kadar yetkilerimi kullanırım. Bana 5 yıl yetmez, en az iki dönem cumhurbaşkanlığı yaparım” dediği konuşuluyor. Onun için CHP yöneticileri ikide bir, 'Biz yeni bir Erdoğan istemiyoruz' diyorlar."