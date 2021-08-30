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Siyaset Selvi açıkladı... Erdoğan ile Abdullah Gül ne zaman görüştü?
Siyaset

Selvi açıkladı... Erdoğan ile Abdullah Gül ne zaman görüştü?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün görüştüğü ve erken seçim için anlaşıldığı iddiaları ile ilgili gazeteci Abdülkadir Selvi dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Selvi, Erdoğan ile Gül'ün en son yaklaşık 2 yıl önce görüştüğünü yazdı.

Yeniakit Publisher
2021-08-30 11:02:00 -
Selvi açıkladı... Erdoğan ile Abdullah Gül ne zaman görüştü?

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Birbirine zıt iki kanaldan Erdoğan ile Gül görüştü', yok 'Erdoğan yerine Abdullah Gül’ü önerebilir' şeklinde yazılar yazılmaya başlandı. Gerçekle hiç ilgisi yok." görüşünü savundu. Selvi, Erdoğan ve Gül'ün en son 21 Kasım 2019 görüştüklerini yazdı. Selvi yazısında şu ayrıntıları paylaştı:

Erdoğan ayrı bir cumhurbaşkanı mı çıkartacak?

- 2023 seçimlerinde Erdoğan tartışmasız bir şekilde AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın ortak adayı. E

- Erdoğan’ın AK Parti Genel Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı’nı ayırıp, partinin başında kalması, ayrı bir cumhurbaşkanı adayı çıkarması gibi bir plan ne konuşulmuş, ne de ciddiye alınıp üzerinde tartışılmış.

Yeni anayasada da başkanlık sistemi var

- Erdoğan partisinin başında olabilmek için Başkanlık sistemini getirdi. Siyasi hayatının en büyük mücadelesini verdi. Bundan neden vazgeçsin?

- Üzülecekleri bir haber vereyim, yeni anayasada bu hüküm korunuyor.

Erdoğan, DEVA ile AK Parti'yi bölmeye çalışana mı yerini bırakacak?

- DEVA Partisi’ni Abdullah Gül’ün kurdurduğu biliniyor. Erdoğan, AK Parti’yi bölme hareketi olan DEVA Partisi’ni kurdurduğu için mi Gül’e yerini bırakacak?

En son Şehir Üniversitesi için görüşmüşler

- Dini bayramlarda karşılıklı tebrikleşmeleri sürüyor mu bilmiyorum ama cenazelerde karşılaşınca sarf edilen nezaket cümleleri dışında Erdoğan ile Gül, en son 21 Kasım 2019 tarihinde görüşmüşler.

- O da Gül’ün, Şehir Üniversitesi’yle ilgili olarak araması üzerine gerçekleşmiş. Benim gördüğüm Erdoğan’ın Abdullah Gül diye bir gündemi yok.

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Yorumlar

Murat

Reis inşallah böyle bir saçmalık yapmaz.O taktirde AK parti zaten biter ama reis de biter.
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Mardinli hoca

Elmuminu leyuldegu min cihrin marratayn.manası mümin olan aynı şekilde iki kandirilmaz.Sayın erdoğan birinci sefer a gülü kendine tercih etti.Bence bir oyundur erdoğan oyuna gelmiyecek.
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