Selülite dair bilinmeyenler

Selülit rejim yapmakla geçmez.

Selülit ağrılı olabilir.

Hiper folikülin, yani kadınlarda yumurtalardan salgılanan folikülin hormonunun artışı selülite zemin hazırlar.

Anne selülitli ise çocuğunda da selülit görülebilir.

Selülit ve damar yetmezliği birbirine paralel gider.

Kabızlık, hipotiroid, doğum kontrol hapı kullanımı, karaciğerin kötü fonksiyonu ve sinirlilik, gerginlik selülit sebebidir.

Kimse selülitli doğmaz. Ne bebek, ne de çocuklarda selülit vardır. Selülit gerçek olarak erişkinlik döneminde ortaya çıkar.

Hamilelikte selülit olabilir. Doğumdan sonra selülit biraz azalsa da bir miktar selülit birikimi kalır.

Selülite karşı en etkili sporlar tempolu yürüme ve yüzmedir.