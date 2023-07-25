Selpak’tan sosyal medyada yapay zeka etkisi!

Ürün geliştirmedeki inovasyon yaklaşımını iletişimine de taşıyan Selpak; Instagram içeriklerini yapay zekayı kullanarak hazırlıyor, teknolojiyi kullanarak iletişim süreçlerini zenginleştiriyor.

“Teknolojinin ve dijital dünyanın bize sağladığı olanakları en iyi şekilde değerlendirerek yaratıcılığımızı ortaya koyuyoruz.”

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri CMO’su Bilge Çiftçi, Selpak, sektöre yenilikleri ilk getiren ve her zaman en iyi ürünleri tüketici ile buluşturmayı hedefleyen bir markadır. Yenilikleri sadece ürünlerimizde değil, iletişim süreçlerimizde de hayata geçiriyoruz. Selpak bir ürün olarak ilkleri temsil etmenin yanında, geçmişten bugüne iletişim çalışmaları ile de hep öncü oldu. Şimdi de teknolojinin bu kadar geliştiği bir dönemde yapay zekayı iletişim süreçlerimize entegre ettik. Dijital dünyanın bize sağladığı olanakları en iyi şekilde değerlendirerek Selpak’ın yaratıcılığını ortaya koyuyor, Instagram sayfamızın içerik ve görsel dünyasını yapay zekayla yönetiyoruz. Süreçlerimizi dijitalleştirmek, daha yaratıcı ve daha verimli hale getirmek için yapay zekayı bir araç olarak kullanıyoruz. Yapay zekanın öğrenme süreci sonrasında iletişim, ürün ve kategoride inovasyon gibi alanlarda çok daha verimli süreçlere kapı aralayabileceğine inanıyoruz,” dedi.

Çiftçi, Selpak’ın dijitalleşme ve yapay zeka odaklı iletişim yaklaşımına dair yorumlarını şu sözlerle sürdürdü: “Bu projeyi bir başlangıç olarak ele alıyoruz. Gelecek, pek çok yeniliğe açık. Biz de bu yenilikleri DNA’mızda yer alan inovasyon kodlarıyla birleştirecek ve önümüzdeki dönemde yapay zeka odaklı projelerin sayısını artıracağız. Ortaya koyduğumuz yaratıcı ve etkileyici içerikler, sektörde içerik pazarlaması konusunda farklı bir konumda yer alıyor.

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