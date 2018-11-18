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Selo'nun hapiste canı çok sıkıldı, kültür sanata merak sardı!

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, mesajlarını her pazartesi günü takipçilerine ulaştıracağını belirterek, takipçilerinin de kendisine; kültür, edebiyat, spor, siyaset ve hayata dair ne isterlerse iletebileceklerini belirtti.

18 Kasım 2018 Pazar 00:46
Selo'nun hapiste canı çok sıkıldı, kültür sanata merak sardı!

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Twitter'dan yaptığı açıklamada, mesajlarını her pazartesi günü takipçilerine ulaştıracağını duyurdu.

Cezaevinde kültür-sanata merak salan Selo, takipçilerinin kendisine iletiler gönderebileceğini, avukatlarının bunları ulaştıracağını belirtti.

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 00:46
  1. Selahattin Demirtaş
  2. HDP

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