Selo'nun hapiste canı çok sıkıldı, kültür sanata merak sardı!
HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, mesajlarını her pazartesi günü takipçilerine ulaştıracağını belirterek, takipçilerinin de kendisine; kültür, edebiyat, spor, siyaset ve hayata dair ne isterlerse iletebileceklerini belirtti.18 Kasım 2018 Pazar 00:46
HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Twitter'dan yaptığı açıklamada, mesajlarını her pazartesi günü takipçilerine ulaştıracağını duyurdu.
Cezaevinde kültür-sanata merak salan Selo, takipçilerinin kendisine iletiler gönderebileceğini, avukatlarının bunları ulaştıracağını belirtti.
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