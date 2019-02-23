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Selman Öğüt'ten çarpıcı hırsızlık yorumu

Medipol Üniveristesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Selman Öğüt, artan hırsızlık olaylarıyla ilgili, "Elini keselim diyince de insan hakları diyorlar. Evine girilenler hayvan sanki!?" yorumunu yaptı.

23 Şubat 2019 Cumartesi 09:42
Selman Öğüt'ten çarpıcı hırsızlık yorumu

Ülke TV ekranlarında yayınlanan ve Turgay Güler'in sunduğu Sıradışı programının konu başlıklarından biri de son dönemde artan hırsızlık olayları oldu. Programın yorumcularından Ülke Tv Genel Yayın Yönetmeni ve Yeni Şafak Gazetesi Yazarı Hasan Öztürk, yaşanan hırısılık olaylarının devlete olan güveni sarstığını belirterek yetkilileri uyardı.

Öztürk, "Devlet vatandaşın canını malını korumakla yükümlüdür. Hırısızların serbest bırakılması devlet otoritesini sarsar, adalete güveni yok eder. Bu işin hem emniyet ayağı var hem de yargı ayağı var. Bu hırsızlık olaylarından canı yanan vatandaş suçu iktidarda arıyor. Bu çok önemli bir konu yetkililer bu işe çok acil çözüm bulmalı." dedi

"Elini keselim diyince..."

Medipol Üniveristesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Selman Öğüt, ise sosyal medya hesabından çarpıcı bir yorumda bulundu. Öğüt, Twitter hesabından "Elini keselim diyince de insan hakları diyorlar. Evine girilenler hayvan sanki!?" yorumunu yaptı. Doç. Dr. Selman Öğüt'ün yorumuna çok sayıda destek geldiği görüldü.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 09:42
  1. hırsızın elini keselim
  2. Selman Öğüt

YORUM YAZ

  • sassas36 dk önce
    aynen kesin elini gerekli cezaları verin bakın yapabiliyorlar mı daha. bir de abd de idam var biz dedin mi biz de ki kokone laik düzen savunucuları bunların bizim le bir alakası yok herzaman söylüyorum bunlar ilerici ama abd en ileri devlet biz de idamı getirelim gericiyiz.
  • DAMPERDAMPER43 dk önce
    PEKİ BİRİ SİZE ÇALMADIĞINIZ VE HABERSİZ ALMADIĞINIZ BİR ŞEY HAKKINDA İFTİRA ATTI VE SİZDE BUNU İSPATLAYAMADIĞINIZ BİR DURUM HALİNE ALDI , BUNA DA BİR FORMÜLÜNÜZ VARMI? AYRICA İKİNCİ SORUM:SAYIN SELMAN HÜKÜMETLERLE İLGİLİ YOLSUZLUKLARDA SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMELER DAHİLİNDE BU FİİLİ UYGULAYACAKMISINIZ?
  • hanzalahanzala46 dk önce
    Müslüman Allah ın hükmünden başka neyi talep edebilirki.lk aşama: kamuyla ilgisi olmayan konularda,Müslümanların aralarındaki sorunlarına bakacak mahkemelerin kurulması .
  • fahrifahri48 dk önce
    Devletmalını çalmanın adı "GULÜL" dür İslam'da cezası el ve ayakların çapraz kesilmesidir.
  • aliali49 dk önce
    FEÖCÜLER den başlamak lazım
  • Ali DincerAli Dincer51 dk önce
    ALLAH IN KANUNU VARKEN, kafirlerin kanunu uygulamak Muslimanlar icin enbuyuk zalimlik.
  • Doğrucu DavutDoğrucu Davut56 dk önce
    Mühim bir konu, mutlaka gündem olmalı, tartışılmalı.Suçu meslek haline getirenlerin yaptığı da çok doğru bir tespit.Hırsızlık suçu; dolandırıcılık, uyuşturucu, fuhuş ve terör olayları ile de bağlantılıdır.TCK'da hırsızlık suçunun karşılığında nerdeyse yaptırım yok, hakimler ve savcılar delil olarak naklen yayın kamera görüntüsü istiyor. (Bundan 10-20 Yıl önce nasıl karar veriyorlardı sormak lazım?)İnsanların araçları hukukta açık alan kabul ediliyor. (Adet gereği açıkta bırakılan eşya üzerinde hırsızlık) Araçtan hırsızlıklarda vatandaş 1-0 yenik başlıyor hukuki mücadeleye.Bir hırsızlıkta; hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal, seyahat güvenliğini ihlal, mala zarar verme, halkta korku ve panik oluşturma gibi suçların hepsi mevcut olmasına rağmen hukuk bunların çoğunu gözardı ediyor.Cezaevleri yol geçen hanı, dışarıdaki hırsızların çoğu firar.Mahkemelerde sanık hakkındaki tüm dosyalar ayrı ayrı değerlendiriliyor. Öncesi ve sonrasına bakılmıyor. Bütün bakılmıyor. 2-3 Ayrı dosyadan aranan adam mahkemede hakimin önündeki tek dosyadan yargılanıp serbest kalabiliyor.Bazı hırsızlık gruplarının Polis-Yargı-Cezaevi üçgeninde menfaat birliktelikleri vardır.Yaş küçüklüğü ile ilgili hić tespit yapılmaz. Yalana inanılır.Bürokrasi karınca hızındadır.Dolandırıcılık da bu milletin sırtına saplanmış ayrı bir hançerdir.İnternet, telefon, banka, noter vb. Dolandırıcılıklar çok basit yöntemlerle çözülebilecekken devlet ben vergime bakarım zihniyetiyle milyonlarca mağduriyet yaşatıyor...İNSANINI YAŞATMAYAN, YEM EDEN DEVLET ER YA DA GEÇ YIKILIR.Dost da acı söyler.
  • AlperAlper1 sa önce
    Kamu malını yağmalayanlarla,israf edenlerleilgili ,islamın öğretileri de hayata geçirilmeli,Eline Kuranı alıp okumakla değil,içindekileri hayata geçirmek müslümanlıkdır.
  • misafirmisafir1 sa önce
    bu fikre ben de katiliyorum ama "büyük" hirsizlari ne yapacagiz...
  • Okur Okur 1 sa önce
    Evet keselim,fakat ülkenin yüzde ellisi çolak olur,onlarada özürlü maaşı bağlanır.
  • sinansinan1 sa önce
    olması gereken tabiki kesilmesi yoksa insanların ömürleri boyunca kazandıgı emekli parasını çal üç beş gün yatma serbest kal korkunç olan bu
  • MisafirMisafir1 sa önce
    AB' den izin almadan reis Allah'in bu hükmünü getiremez paşam. AB ne diyosa onu yapiyoruz Allah'in hukumlerini yok sayiyor bu hukumet

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