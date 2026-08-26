Türkiye'ye giriş yapacaktı! 287 kilo esrar çıktı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Edirne’deki Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda Türkiye’ye giriş yapmak isteyen bir TIR’da 255 paket halinde 287 kilo 910 gram esrar ele geçirildi.
Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, şüpheli buldukları TIR’ı ayrıntılı aramaya aldı.
UYUŞTURUCUYU ATLAS BULDU
Kontroller sırasında narkotik dedektör köpek Atlas’ın aracın bir bölümüne tepki vermesi üzerine ekipler aramalarını bu noktada yoğunlaştırdı.
TIR’daki bölmede gizlenmiş 255 ayrı paket bulundu. Paketlerde toplam 287 kilo 910 gram esrar olduğu belirlendi.
Ele geçirilen uyuşturucuya el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yerel
Jandarma ekiplerinden zehir tacirlerine darbe! Düzenlenen operasyonda tonlarca sahte alkol ve uyuşturucu ele geçirildi!