  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yolsuz Eko ve peşkeş şebekesi köşeye sıkıştı: 414 sanıklı dev davada kirli çamaşırlar saçıldı Alihan Kuriş suç örgütüne 3. dalga operasyon! Kayyım atanan dernek ve şirketler ortaya çıktı Şimdi de kafayı oraya taktı! Trump'tan Ontario Gölü'ne yeni isim 8 bin lira için tarih verdi! İslam Memiş’ten gram altın tahmini Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Malazgirt mesajı: Geleceğimizi inşa etme çabası içindeyiz Erdoğan ve Bahçeli Ahlat Selçuklu Kabristanı'nı ziyaret etti AB'den İsrail'e gözdağı! Katliam çağrılarına tokat gibi yanıt: "Kabul edilemez!" Türk mahkemelerini eleştiren Özel, AİHM’i el üstünde tuttu! Gezici Kavala’ya destek, AİHM’e övgü İşgalci deyyuslar dört koldan zulmediyor: Evlenecek gencin çadırını vurdular 3 kişiye daha yakalama kararı! Cem Küçük soruşturmasında sıcak gelişme
Gündem Türkiye'ye giriş yapacaktı! 287 kilo esrar çıktı
Gündem

Türkiye'ye giriş yapacaktı! 287 kilo esrar çıktı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Türkiye'ye giriş yapacaktı! 287 kilo esrar çıktı

Edirne’deki Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda Türkiye’ye giriş yapmak isteyen bir TIR’da 255 paket halinde 287 kilo 910 gram esrar ele geçirildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, şüpheli buldukları TIR’ı ayrıntılı aramaya aldı.

UYUŞTURUCUYU ATLAS BULDU

Kontroller sırasında narkotik dedektör köpek Atlas’ın aracın bir bölümüne tepki vermesi üzerine ekipler aramalarını bu noktada yoğunlaştırdı.

TIR’daki bölmede gizlenmiş 255 ayrı paket bulundu. Paketlerde toplam 287 kilo 910 gram esrar olduğu belirlendi.

Ele geçirilen uyuşturucuya el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Urla’da uyuşturucu operasyonu: 13 kilo skunk ele geçirildi
Urla’da uyuşturucu operasyonu: 13 kilo skunk ele geçirildi

Yerel

Urla’da uyuşturucu operasyonu: 13 kilo skunk ele geçirildi

Polisin yakaladığı uyuşturucu satıcısı 16 yaşında çocuk çıktı
Polisin yakaladığı uyuşturucu satıcısı 16 yaşında çocuk çıktı

Gündem

Polisin yakaladığı uyuşturucu satıcısı 16 yaşında çocuk çıktı

Jandarma ekiplerinden zehir tacirlerine darbe! Düzenlenen operasyonda tonlarca sahte alkol ve uyuşturucu ele geçirildi!
Jandarma ekiplerinden zehir tacirlerine darbe! Düzenlenen operasyonda tonlarca sahte alkol ve uyuşturucu ele geçirildi!

Yerel

Jandarma ekiplerinden zehir tacirlerine darbe! Düzenlenen operasyonda tonlarca sahte alkol ve uyuşturucu ele geçirildi!

İstanbul’da durdurulan araç uyuşturucu kuryesi çıktı
İstanbul’da durdurulan araç uyuşturucu kuryesi çıktı

Yerel

İstanbul’da durdurulan araç uyuşturucu kuryesi çıktı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23