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Dünya Çocuklar açlıkla savaşıyor! 1 milyon çocuk hayati risk altında
Dünya

Çocuklar açlıkla savaşıyor! 1 milyon çocuk hayati risk altında

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Çocuklar açlıkla savaşıyor! 1 milyon çocuk hayati risk altında

UNICEF, Afganistan’da 3,7 milyon çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşadığını duyurdu.

Afganistan’da çocukların karşı karşıya olduğu beslenme krizi giderek ağırlaşıyor. Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Afganistan Temsilcisi Tajudeen Oyewale, Afganistan'da 3,7 milyon çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle acı çektiğini belirtti.

 

Oyewale, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

"Afganistan'da 3,7 milyon çocuk yetersiz beslenme nedeniyle acı çekiyor" diyen Oyewale, bunların bir milyonunun ise hayati tehlike arz eden akut şiddetli yetersiz beslenmeden muzdarip ve yüzden 80'inden fazlasının 2 yaşın altındaki çocuklar olduğunu söyledi.

 

Oyewale, ülkede yıl başından bu yana yarım milyondan fazla çocuğun ciddi yetersiz beslenme tehlikesi nedeniyle hastanelere yatırıldığını ifade etti.

 

Afganistan'ın güneyinde bazı hastanelerdeki her yatakta 3 veya 4 şiddetli yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk olduğunu vurgulayan Oyewale, ülke genelinde yıllarca süren kuraklık ve yıkıcı sellerin de durumun vahim olmasına katkıda bulunduğunu kaydetti.

 

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