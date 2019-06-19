SELKA Eskişehir Hentbol ligden çekildi





ESKİŞEHİR (AA) - Hentbol Erkekler Süper Lig ekiplerinden SELKA Eskişehir Hentbol Kulübü, Avrupa kupalarına ve Türkiye liglerine katılmama kararı aldı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, SELKA Eskişehir Hentbol'un, Eskişehir'in spor hafızasında geçmişten beri var olan hentbolu yeniden canlandırma ve bu branşı tüm platformlarda daha yukarılara taşıma arzusuyla bu yola çıktığı vurgulandı.

Sponsorlara, kent halkına ve Eskişehir medyasına, kulüpte görev alan tüm antrenör ve sporculara teşekkür edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görmüş olduğumuz bu samimi desteklere rağmen şehrimizde amatör sporlara destek olması beklenen kurum ve kuruluşların bizimle aynı heyecanı paylaşmadığını üzülerek görmekteyiz. Ayrıca, Türkiye'de hentbolu yönetenlerin bu spor dalında rekabet ortamını ortadan kaldıran yönetim anlayışının sonucu olarak Türk hentbolunun ulusal ve uluslararası platformlarda beklenen gelişmeyi gösteremeyeceğini maalesef tecrübe etmiş bulunmaktayız. Gelişen koşullar altında, kulübün kurulduğu günden itibaren koymuş olduğu başarı odaklı hedeflere ulaşmasının mümkün ve sürdürülebilir olmadığı görülmüştür. Bu sebeple, şehrimizi temsil etmeye hak kazandığımız Avrupa kupalarına ve Türk hentbolu liglerine bundan sonraki süreçte katılmama kararımızı üzülerek tüm spor kamuoyuna duyururuz. Buna rağmen bilinmesini isteriz ki SELKA ailesi olarak amatör spor ve sporculara desteğimiz devam edecektir."