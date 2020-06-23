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Ekonomi

Selin vurduğu köylerde elektrik borçlarına erteleme

Limak Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytaç, Bursa’da selden etkilenen 27 köy ve mahallede konut ve tarımsal sulama abonelerinin elektrik borç ihbar ve kesme işlemlerini 1 ay süreyle erteleme kararı aldıklarını, gelişmelere göre bu sürenin uzatılabileceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-23 11:27:00 -
Selin vurduğu köylerde elektrik borçlarına erteleme

Bursa’da yaşanan sel felaketi sonrasında bölgeye yönelik önemli bir adım geldi. Limak Uludağ Elektrik Genel Müdürü Aytaç, selden Keles’in yanı sıra Orhangazi, İznik ve Yenişehir’in etkilendiğini söyledi. Aytaç, bu bölgelere yönelik bir çalışma yaptıklarını belirterek, “Selden etkilenen 27 köy ve mahallede konut ve tarımsal sulama abonelerinin elektrik borç ihbar ve kesme işlemlerini 1 ay süreyle erteleme kararı aldık” dedi.

Aytaç, bu süreci yakından takip edeceklerini kaydederek, “Gelişmelere göre 1 aylık süreyi uzatabiliriz” dedi.

Aytaç, bu uygulamanın kaç aboneyi kapsadığı sorusunu, “Konut da tarımsal sulama da var. Belli sayıda abone grubu uygulamadan yararlanacak” diye konuştu.

KAYNAK:HABERTÜRK

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