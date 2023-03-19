Selin vurduğu ilçede altyapı çalışmaları tamamlandı

Selin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinin yeniden inşasına devam ediliyor. Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, gazetecilere, 2021 yılının Ağustos ayında yaşanan selin izlerini silmek için yürütülen çalışmaları anlattı.

Selin ilçeye büyük zarar verdiğini hatırlatan Atıcı, 11 Ağustos'taki sel afetinde, neredeyse yüzde 80'i yok olmuş bir ilçeyi devletin yeni baştan inşa ettiğini dile getirdi.

Atıcı, sel sonrası yapılan çalışmalara işaret ederek, "Öncelikle 500 kilogram yağıştan sonra, DSİ'miz yaklaşık 26 terslik bendi ve tarak sistemi ayrıyeten yeni köprüler yaparak dere genişliğini 72 metreye çıkartıp üç buçuk metre yüksekliğindeki beton duvarlarla deremizi güvence altına aldı. Sekiz tane terslik bendimiz bitti, geri kalanı da devam ediyor." dedi.

Köprülerin büyük oranda tamamlandığını anlatan Atıcı, "Selde neredeyse Bozkurt'un tamamı zarar görmüştü. İller Bankasının çalışmalarıyla Bozkurt'un kanalizasyon sistemi, belediyemizle beraber tamamlandı. Elektrik sistemleri yer altına alınıp doğal gazımız ilçemize kavuşturuldu. Bu şekilde tüm altyapı çalışmalarının yüzde 100'ü bitti diyebiliriz." diye konuştu.

Kamu binalarının hızla yapıldığını dile getiren Atıcı, şöyle devam etti:

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"Kaymakamlık binamız, emniyet binamız, 500 kişilik kapalı spor sahamız, sentetik sahamız, halı sahamız, okulumuz, pansiyonumuz ve anaokulumuzun tamamı bitme aşamasına geldi. Bir okulumuzda da ikinci dönem eğitim öğretim faaliyetine başladık. Neredeyse kamu binalarının yüzde 80'i zarar görmüştü, 3 okulumuz hariç tamamı yenilendi, hastanemizin inşaatı devam ediyor. Bozkurt'umuza kamu yatırımlarıyla ve konutlarımızla beraber çok güzel bir yaşam alanı sunduk. Bozkurt'a yeni baştan inşa yaptık, biten bir ilçeyi yeni baştan inşa ettik."

Bozkurt'ta yapılanların deprem bölgesi için de örnek olacağını belirten Atıcı, "Deprem bölgesindeki kardeşlerimize de şunu söyleyebilirim; Devletimiz, biten bir ilçeyi yeni baştan inşa etme gücüne sahiptir, inşallah oraları da inşa edecektir." ifadelerini kullandı.

Atıcı, Ramazan Bayramı'na kadar ilçe merkezinde parke ve asfalt çalışmalarını da Karayolları, İl Özel İdaresi ve Belediye olarak bitirme aşamasına geleceklerini vurgulayarak, "Onlar da bittikten sonra vatandaşımız, tamamen alt ve üstyapısıyla mükemmel Bozkurt'a, Karadeniz'in en güzel ilçesine inşallah kavuşacak." dedi.