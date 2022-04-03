Selin Ciğerci yine bir skandala imza attı! Kışlanın içine kadar girip...

Gazeteci Cem Küçük'ün iddiasıyla ortaya çıkan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin askerlik yapan eski eşi Gökhan Çıra'yı diğer ailelerinin gözü önünde kışlanın içerisinden dışarı çıkarma görüntüleri yayınlandı. Cem Küçük, Çıra'nın hiçbir eğitime katılmadığını ve bu görüntülere tepki gösteren ailelere askerlerin 'Bizi aşan durumlar var' dediğini söyledi.

Cinsiyet değiştirme operasyonları ile kadın olan Selin Ciğerci'nin ikinci kez evlilik teklifi aldığı eski eşi Gökhan Çıra'yı askerlik yaptığı birlikten 4 araçtan oluşan konvoyla kışlanın içinden aldığı iddia edildi. Sosyal medya paylaşımında Küçük, "İki gün önce eşi tezkere alırken Selin Ciğerci birliğin içine dört arabayla girmiş. Kışlanın içine Range Rover, Maybach ve Bentley ile girmiş. Gökhan Çıra'yı alıp çıkmış. Diğer aileler dışarıda evlatlarını beklerken bu çiftin ayrıcalığı merak konusu olmuş" ifadelerine yer verdi.

Söz konusu olayın görüntülerini de paylaşan Küçük "Kışladan 4 lüks araba çıkıyor. 2. arabada Selin Ciğerci ve eşi Gökhan Çıra var" dedi.