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Aktüel Selin büyük hasara yol açtığı Dereli ilçesinde yıkım çalışmaları sürüyor
Aktüel

Selin büyük hasara yol açtığı Dereli ilçesinde yıkım çalışmaları sürüyor

Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu: - "Çok kısa zaman içerisinde ilçemiz yeniden inşa edilecek. Dereli yeniden ayağa kalkacak"

Yeniakit Publisher
2020-09-14 14:13:53 -
Selin büyük hasara yol açtığı Dereli ilçesinde yıkım çalışmaları sürüyor

GİRESUN (AA) - Giresun'da 22 Ağustos'ta meydana gelen selde büyük zarar gören Dereli ilçesinde, bina yıkımları devam ediyor.

Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, AA muhabirine, bölgede yaşanan sel felaketinin yol açtığı hasarın ortadan kaldırılması için yoğun çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Riskli olduğu belirlenen, aralarında kamuya ait binaların da bulunduğu 120-130 civarında bina için yıkım kararı alındığını belirten Şenlikoğlu, devam eden yıkımların bu hafta tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

Şenlikoğlu, yeni binalar ile iş yerlerinin yapımı için de sürecin işletildiğine dikkati çekerek, "Devletimizin tüm imkanları ilçemize aktarılmış durumda. Gerekli tüm tedbirler alındı ve hızlı bir şekilde hasarlar gideriliyor. Çok kısa zaman içerisinde de ilçemiz yeniden inşa edilecek. Dereli yeniden ayağa kalkacak." dedi.

Belediye olarak zararların giderilmesi noktasında ilgili bakanlıklar ve kurumlarla işbirliği içerisinde olduklarını, ekiplerin sahada gece gündüz çalıştığını kaydeden Şenlikoğlu, şunları söyledi:

"Vatandaşın bütün isteklerine cevap vermeye çalışıyoruz. Kent merkezi kadar yüksek kesimdeki mahallelerimizde de ciddi hasarlar mevcut. Buralarda devletimiz tarafından kuruma sağlanan desteklerle altyapı ve üst yapı çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Çok kısa zamanda da planlamalarımız doğrultusunda bitirmeye çalışacağız."


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